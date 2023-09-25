限9天！貳樓早午餐「外帶7折」優惠 開賣「社畜不苦」商業午餐
犒賞上班族！貳樓早午餐與《他馬克老闆》電影合作，特別推出體恤社畜的優惠活動，9月25日至10月6日限平日19:30後，於inline訂購自取外帶，可享「7折優惠」（依預定之取餐時間為主），加班也能吃好料，今晚就衝；還開賣2款苦瓜入菜的「人生不苦」商業午餐，為小資族們應援。
記者蕭涵云/綜合報導
貳樓早午餐合作《他馬克老闆》電影，為廣大上班族社畜應援，9月25日至10月6日，平日19:30後於inline訂購自取外帶，可享「加班7折餐點優惠」（依預定之取餐時間為主）！提醒大家，只限平日外帶，只要指定19:30後取餐就可以打7折！貳樓還訂製了每日限量趣味「社畜超值包N次貼」、及隨機出貨加班族的應援小卡，兩款趣味周邊隨加班餐點限量出貨，讓大家苦中作樂、會心一笑。
貳樓為小資族們應援，開賣2款苦瓜入菜的「人生不苦」商業午餐，提供人氣「台式熱炒鹹蛋苦瓜麵」、及蔬食「月見苦瓜奶油飯」，雙雙能搭配超值湯品和飲料。
另外，復興空廚旗下的「肉大人」，主打酸白菜伊比利豬肉鍋、泡椒麻辣和牛鍋等鍋底，9月起不只推出全系列肉品增量50%好康，還聯名「肉旨房」打造商業午餐限量供應。全新商業午餐，除了2種主廚精選小菜、1顆洗選蛋之外，還可一次品嚐到肉大人料好實在的酸菜白肉湯，搭配肉旨房一份起士煙燻豬肉漢堡排肉燥飯或特製牛肉漢堡排麻辣麵。