鄧倫出現了！逃稅2.2億遭中國封殺 台粉不離不棄砸錢應援搶打卡
中國男星鄧倫憑藉電視劇《歡樂頌2》、《楚喬傳》及參加真人秀《爸爸去哪兒5》紅遍兩岸三地，被封為「戲劇男神」奠定中國一線小生地位。未料，他去年爆出逃稅台幣2.2億元，遭官方全面封殺，手上代言全飛，微博、抖音帳號也被封禁，且遭重罰台幣4.8億元。即便逃稅，粉絲依舊不離不棄愛著鄧倫，10月將迎來他31歲生日，台灣粉絲特地買下捷運燈箱和公車廣告，將替他生日應援為期超過1個月，另外港澳、上海等地的粉絲也各自有舉辦活動。
記者蔡依庭／台北報導
鄧倫10月21日將過31歲生日，台灣粉絲特地在捷運綠線小巨蛋站設置應援燈箱，以及買下公車廣告，還發起「鄧倫2023生日主題VCR錄製活動」，邀請鄧倫各地的粉絲們「燈芯」能一起共襄盛舉，另外，付出的應援金額不同，收到的驚喜應援物也有所差異。除台灣的「燈芯」們有舉辦慶生活動；香港、澳門的粉絲也提早開派對替偶像慶生；上海的粉絲則和公益單位合作，送上鄧倫投資「火社火鍋店」周邊商品。
30歲鄧倫2012年演出電視劇《花非花霧非霧》正式出道，一直以來形象清新，深受女性粉絲愛戴。2017年可說是鄧倫的大好之年，迎來事業高峰，在《爸爸去哪兒5》擔任實習老爸，和可愛的女孩「小山竹」搭配，時時刻刻都讓人融化，也讓他人氣提升，同年和趙麗穎、林更新、竇驍合演的古裝劇《楚喬傳》，更是直接把他推向A咖地位。
鄧倫之後接下不少男主角的戲，主演的《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》都有高收視的成績。他不只在戲劇上有所表現，也是不少綜藝節目的愛用人選，超高人氣不可擋，手上代言一個接著一個，但一切的美好都在去年風雲變色。
去年3月，鄧倫犯下中國政府逃稅大忌，被查出於2019年至2020年間偷逃個人所得稅近5000萬元人民幣（約台幣2.2億元），遭到上海市稅務局處罰，並追繳1.06億元人民幣（約台幣4.8億元），且全面遭到官方封殺，就連微博、抖音、工作室帳號都被暫停使用。出事後，他曾出席過一次活動但沒受訪，至今已神隱17個月，專心在投資的副業「火社火鍋店」，粉絲只盼透過各種應援活動，讓心中偶像能盡早復出。