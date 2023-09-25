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高市府113年度預算短差56.9億　縣市合併後舉借最少的一次

▲高雄市長陳其邁今天前往議會說明預算的編列過程，總共今年歲出1,696.62億，歲入的部分是總共1,639.72億，短差56.9億，陳其邁指出，這是縣市合併後舉借最少的一次。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天前往議會說明預算的編列過程，總共今年歲出1,696.62億，歲入的部分是總共1,639.72億，短差56.9億，陳其邁指出，這是縣市合併後舉借最少的一次。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(25)日前往議會說明預算的編列過程，總共今年歲出1,696.62億，歲入的部分是總共1,639.72億，短差56.9億，陳其邁表示，56.9億的舉借是縣市合併以來舉借數最少的一次，淨舉債連13年下降；也是首度編列275.96億元淨零計畫與預算，並承諾嚴守財政紀律，目標持續0舉借，盼能夠透過開源節流以及以民間的資源來挹注公共建設的方式，持續來推動市政的建設。

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陳其邁今天率市府團隊向高市議會報告明年度總預算編列重點及特色，首先提到歲出規模再創新高，113年度歲出總額1696.62億元，較上年度（今年度）增加88.11億元， 再創新高；而113年度淨舉借預算56.9億元，較上年度減少1.02億元，續創縣市合併後新低。

高市府自陳其邁上任之後，累計總共還債106億，陳其邁也希望今年在整個預算執行上，也會更加謹慎，能夠透過整體的公共預算執行撙節開支，在明年的決算是不是能夠達成零舉借的目標。

陳其邁指出，今年的預算比較特別的就是說，在通過淨零條例之後，這一次預算裡面，總共有275.96億的淨零預算，就是說這些預算是用來推動減碳相關，或者是環境教育等等相關的預算編列，也希望持續在淨零預算的部分，能夠逐項檢視各個施政的計畫，逐步來落實整個減碳的施政目標，簡單跟大家做報告。

陳其邁認為，市政上仍以市民優先，穩健推進市政建設，將持續推動綠色低碳大眾運輸，113年捷運、鐵路地下化等軌道建設共編列171.93億元、通勤月票編列13.59億元，提供便利的生活圈通勤服務。

另外，在社會住宅及運動中心分別編列17.13億元、7.71億元預算，捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列8.53億元、楠梓文小2校舍新建編列約1.2億元，戮力推進各項建設。

高市府為提供市民更優質的遊憩場域位也持續廣設特色公園，113年共增編1.91億元公園維護經費，確保服務品質；打造亞灣新風貌編列綠帶及遊艇碼頭整建1.5億元；另持續改善攸關民生基礎建設，整體治水工程經費也增加5.64億元。

陳其邁表示，為具體落實各項照顧市民的施政作為，包含生育津貼、敬老禮金、準公托補助等社福經費共成長11.66億元，復康巴士也增列0.47億元提升服務量能，同時增加環保清潔、公園管理、消防、資訊及動保等人力，對市民提供更好的服務，也減輕第一線工作人員的負擔，打造溫暖共好的宜居高雄。

陳其邁也指出，113年度各機關依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第7、10條辦理事項彙編相關淨零計畫及預算，其中公務預算106.3億元、基金預算169.66億元，共計275.96億元，以具體行動及預算，宣示市府推動永續淨零的決心。

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