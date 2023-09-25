高市府113年度預算短差56.9億　縣市合併後舉借最少的一次

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高市府自陳其邁上任之後，累計總共還債106億，陳其邁也希望今年在整個預算執行上，也會更加謹慎，能夠透過整體的公共預算執行撙節開支，在明年的決算是不是能夠達成零舉借的目標。
陳其邁指出，今年的預算比較特別的就是說，在通過淨零條例之後，這一次預算裡面，總共有275.96億的淨零預算，就是說這些預算是用來推動減碳相關，或者是環境教育等等相關的預算編列，也希望持續在淨零預算的部分，能夠逐項檢視各個施政的計畫，逐步來落實整個減碳的施政目標，簡單跟大家做報告。
陳其邁認為，市政上仍以市民優先，穩健推進市政建設，將持續推動綠色低碳大眾運輸，113年捷運、鐵路地下化等軌道建設共編列171.93億元、通勤月票編列13.59億元，提供便利的生活圈通勤服務。
另外，在社會住宅及運動中心分別編列17.13億元、7.71億元預算，捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列8.53億元、楠梓文小2校舍新建編列約1.2億元，戮力推進各項建設。
高市府為提供市民更優質的遊憩場域位也持續廣設特色公園，113年共增編1.91億元公園維護經費，確保服務品質；打造亞灣新風貌編列綠帶及遊艇碼頭整建1.5億元；另持續改善攸關民生基礎建設，整體治水工程經費也增加5.64億元。
陳其邁表示，為具體落實各項照顧市民的施政作為，包含生育津貼、敬老禮金、準公托補助等社福經費共成長11.66億元，復康巴士也增列0.47億元提升服務量能，同時增加環保清潔、公園管理、消防、資訊及動保等人力，對市民提供更好的服務，也減輕第一線工作人員的負擔，打造溫暖共好的宜居高雄。
陳其邁也指出，113年度各機關依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第7、10條辦理事項彙編相關淨零計畫及預算，其中公務預算106.3億元、基金預算169.66億元，共計275.96億元，以具體行動及預算，宣示市府推動永續淨零的決心。