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杭州亞運／莊天羽、黃昱翔生涯落幕　最後一舞對東奧金牌：很榮幸

▲中華跆拳道代表隊女子49公斤級選手莊天羽，在杭州亞運踢完選手生涯的最後一戰。（圖／中華奧會提供）
▲中華跆拳道代表隊女子49公斤級選手莊天羽，在杭州亞運踢完選手生涯的最後一戰。（圖／中華奧會提供）

特派記者黃建霖/杭州報導

今（25）日在杭州亞運的跆拳道項目，中華代表隊兩名選手迎來「畢業典禮」，男子58公斤級選手黃昱翔和女子49公斤級選手莊天羽皆踢完國際賽生涯最後一戰，不久後將褪下選手戰袍。

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黃昱翔的對手來頭不小，韓國的張準是2020年東京奧運男子58公斤級銅牌得主，實力十分強勁。莊天羽籤運更差，直接抽到了東京奧運金牌、泰國名將Panipak Wongpattanakit。

最終結果也沒有奇蹟發生，兩人皆以0:2輸掉比賽，在這次亞運之前他們皆宣布這次賽會將會是生涯的最後一舞，黃昱翔還會打完全運會，莊天羽接下來則嘗試完成研究所學業，成為一名教師。

黃昱翔賽後表示，遇到奧運第一種子的選手就是放開來打，賽前有針對對方的動作來模擬，但可惜還是未能力克強敵。他說：「過去沒和他打過，一直以他為目標，很希望能和他交手。」

國際賽最後一仗，與這樣出色的對手對決，黃昱翔認為算是完成自己的一個心願。但同時也感到有點可惜，因為自己認為沒有輸多少，特別是第一局比分十分接近。

莊天羽過去有和在該量級一敗難求的Panipak交手過，不過前一次已經是在2019年，當時她以17:2的懸殊分數落敗，這次則是17:8，她認為自己相比當時已經有顯著進步。

「覺得自己進步最多的地方是心態，以前可能看到對手是她會有點沒信心，但這次就是覺得豁出去和她拚了。」生涯最後一戰對到Panipak，彷彿是期末考一樣，莊天羽也表示很開心能看到自己和對手之間的差距縮小。

「就是覺得不要對不起自己吧，我覺得很榮幸，能再次和她（Panipak）打一場。」對於接下來的規劃，莊天羽說她將先完成學業和教程，去當一名老師。至於未來是否會朝跆拳道方面前進，她說自認這方面的生涯已經告一段落，之後想走上其他的路。

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