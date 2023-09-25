杭州亞運／莊天羽、黃昱翔生涯落幕　最後一舞對東奧金牌：很榮幸

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最終結果也沒有奇蹟發生，兩人皆以0:2輸掉比賽，在這次亞運之前他們皆宣布這次賽會將會是生涯的最後一舞，黃昱翔還會打完全運會，莊天羽接下來則嘗試完成研究所學業，成為一名教師。
黃昱翔賽後表示，遇到奧運第一種子的選手就是放開來打，賽前有針對對方的動作來模擬，但可惜還是未能力克強敵。他說：「過去沒和他打過，一直以他為目標，很希望能和他交手。」
國際賽最後一仗，與這樣出色的對手對決，黃昱翔認為算是完成自己的一個心願。但同時也感到有點可惜，因為自己認為沒有輸多少，特別是第一局比分十分接近。
莊天羽過去有和在該量級一敗難求的Panipak交手過，不過前一次已經是在2019年，當時她以17:2的懸殊分數落敗，這次則是17:8，她認為自己相比當時已經有顯著進步。
「覺得自己進步最多的地方是心態，以前可能看到對手是她會有點沒信心，但這次就是覺得豁出去和她拚了。」生涯最後一戰對到Panipak，彷彿是期末考一樣，莊天羽也表示很開心能看到自己和對手之間的差距縮小。
「就是覺得不要對不起自己吧，我覺得很榮幸，能再次和她（Panipak）打一場。」對於接下來的規劃，莊天羽說她將先完成學業和教程，去當一名老師。至於未來是否會朝跆拳道方面前進，她說自認這方面的生涯已經告一段落，之後想走上其他的路。