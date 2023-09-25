蔡壁如同框盧秀燕黏牢牢 中一能否成藍白合示範區受矚目
台中市長盧秀燕今主持順天國中「活動中心新建工程」動土典禮，平常緊挨在她身邊的人，從藍營市議員們換成民眾黨立委參選人蔡壁如，蔡壁如並在臉書讚同盧秀燕致詞的說法，強調要為孩子爭取更好的學習環境。中一選區是否成為藍白合示範區、進一步向總統之路邁進，再度引發地方的熱烈討論。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕雖宣稱上班時間不談選舉，但身為「藍營一姐」的她曝光度極高，舉凡公開露面，尤其受訪及發表談話時，周邊必定圍繞著國民黨議員，且彼此形成默契，會讓有選舉需求者卡較好位置、提高能見度。下屆立委選舉，國民黨在台中8席提名7人，其中4名新人組成連線，即使廖偉翔、林家興沒議員頭銜，公開場合也常見盧秀燕刻意讓4人和自己合體，達到母雞帶小雞的效果。
但國民黨唯一沒提名的中一選區，今天似乎多出一隻小雞。盧秀燕今（25）日上午參加大甲順天國中活動中心的新建工程動土典禮，幾乎有1/3的時間，身旁站的人是台灣民眾黨立委參選人蔡壁如。蔡壁如卡到C位，在地國民黨議員只能往旁退一位；至於在地的立法院副院長蔡其昌，人在台北陪總統蔡英文參加世界台商會，因此無法出席，子弟兵民進黨市議員施志昌當然站在更遠的位置。
由於蔡壁如目前身無公職，動土典禮結束後，地方對今日罕見的排位議論紛紛，不過因總統藍合白進度渾沌不明，民眾黨又多次釋出「先從議題合作、立委選舉談起」的訊息，因此今日的場面是否代表盧秀燕對蔡壁如釋出善意，雙方都不會點破。
倒是蔡壁如中午在臉書發文，對參加順天國中動土典禮發表看法，文中3度提到盧秀燕，強調自己非常讚同盧秀燕所說「再窮再沒經費，也不能節省教育的預算」，加上4張照片都是她緊挨在盧秀燕旁邊，立委藍白合再度成為地方茶餘飯後話題，且多持樂觀看法。