桃衛生局抽檢中秋應景食物　2件蔬果不合格結果曝光

中秋節前夕，各類應景糕餅及烤肉食品紛紛出爐，桃園市政府衛生局前往轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及餐飲業進行查驗，也至量販超市超商、烘焙材料行、糕粿餅店、網路商店等場域抽驗中秋應景食品總計172件，其中2件蔬果檢驗結果不符規定，皆已移請來源所轄衛生局後續辦理；另抽驗蛋類相關產品計50件，皆符合規定。並至烘焙、雜糧行及批發商等處223家稽查蛋品來源，均為國產蛋，詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）「新聞稿」區供民眾參考。
記者李春台／桃園報導
衛生局副局長余依靜表示，本次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果/穀豆類、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品、烤肉醬、即食熟食及烤肉用器具等產品，檢驗防腐劑、農藥/動物用藥殘留、蘇丹色素、過氧化氫、二氧化硫、硼酸及其鹽類、微生物、重金屬、螢光增白劑、環氧乙烷等項目。
余依靜指出，抽驗2件不合格產品中，1件「大陸妹」檢出農藥「貝芬替（Carbendazim）1.17 ppm（標準：1.0 ppm）」及1件「木瓜」檢出農藥「納乃得（Methomyl）0.04 ppm（標準：不得檢出）」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。
衛生局提醒民眾，選購月餅及烤肉食材時應優先選擇信譽良好商家並注意產品外觀是否變質及標示完整性，不買來路不明的產品；烤肉時也要注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物於充分烤熟後再食用。多選購在地、當季蔬果，食用前可透過充分清洗，以降低農藥殘留的風險。
衛生局提醒民眾，品嚐美食也不忘維持健康體態，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。