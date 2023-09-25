看好南部消費潛力 床墊界勞斯萊斯「海絲騰」進軍新光三越新天地

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代理海絲騰名床的大輔傢飾執行長陳炯瑞表示，海絲騰在台深耕近20年，為唯一獲得瑞典皇室供應商殊榮的床墊製造商，很多人可能不知道瑞典國旗長什麼樣子，但看到海絲騰經典的藍白格，就知道是傳承瑞典六代的經典品牌。海絲騰擁有171年歷史，一直是瑞典人引以為傲的出口產業，尤其瑞典冬季非常寒冷，夜晚相當漫長，而夏天陽光日照時間長，睡眠時間相對減少，也因為這樣特殊的天候條件，讓海絲騰致力於製作一張不因長時間睡眠感到疲憊，又能在短時間睡眠中就能迅速恢復體力的好床。
陳炯瑞指出，後疫情時代讓許多人更重視健康與生活品質，尤其睡眠是影響健康至重的環節，如何建立良好的睡眠環境，擁有一個完整睡眠系統才是解決問題的根本作法，合適的床墊與寢具才能成就舒適睡眠。尤其海絲騰床墊的保固期是25年，比起其他高檔床墊平均保固10年還要久，這也是品牌積極倡導的核心價值。
陳炯瑞說明，海絲騰床墊整張床使用全天然材料製作，完全沒有乳膠、泡棉、塑膠、橡膠等化學成份，以天然乾淨的馬尾毛、羊毛、棉花、亞麻、松木等天然原料手工製作，讓人彷彿沉浸於藍天白雲上的柔軟舒適。大量使用的馬尾毛如天然空調般透氣，它的中空結構可以帶走熱氣與濕氣，就像身在恆溫環境中一樣舒適，適合亞熱帶氣候。
陳炯瑞透露，一位知名製作人就是睡了海絲騰床墊後再也回不去，還介紹許多藝人一起購買。這位製作人以前只要一感冒睡覺時就會汗流浹背，一個晚上得換好幾次衣服，十分折騰，睡眠品質也不好。他睡了海絲騰後發現，就算感冒發燒盜汗也能一覺到天明，睡衣還能保持乾爽，於是成了海絲騰的忠實客戶。陳炯瑞也說，台南人對於家庭觀念相當重視，往往都是三代同堂一起購買，也因此，他選擇了台南作為南台灣的首家據點，歡迎消費者前來感受海絲騰的絕妙魅力。