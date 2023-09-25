外界籲警消組工會 陳建仁：能體會警消與家屬訴求、會趕緊處理
屏東明揚工廠前天發生大火釀嚴重死傷，而長久以來警消工作不僅繁重且極具風險，社會各界也多次呼籲盼政府能讓警消籌組工會，對此行政院長陳建仁今（25）日表示，政府相當重視消防員權益，對於籌組工會一事會審慎地來考慮，因消防員本身為公務員，行政院會與考試院來協商，提供最好的政策方案，有多權益保障，他很能體會消防員還有家屬的訴求，「會趕緊來處理相關問題」。
記者陳威叡／台北報導
對於屏東明揚工廠造成人員傷亡，其中4名勇消在救災過程中殉職，陳建仁表示，沒有一個人希望看到這樣的事件發生，政府對於消防員的權益，一定會提供最好的保障。當屏東大火事件發生的時候，在第一時點就派了內政部長，還有衛福部次長前往屏東提供最好的協調，希望能夠對所有受傷者提供最好的醫療照顧，也對救災事情能夠劍及履及地好好控制。
陳建仁重申，政府重視消防員權益，所以上周在立院專報結束後，也立即趕到屏東去瞭解現場的狀況，至於消防員組工會一事，會審慎地來考慮，由於消防員是公務員，行政院會與考試院來做協商，來提供最好的這一個政策方案。
陳建仁也說明，政府也會讓消防員有更好的保障，實際上已經編列了76億元，來提供消防員的裝備以及相關的設施能夠加強，未來還會再編80億元的經費；此外也增加了消防人員的薪資，以及危險勤務加給，來感謝消防人員在第一線的辛苦地付出。
陳建仁說，未來也會在最短的時間內進行警消人力補充與裝備充實，以及更多權益保障的部分，他很能夠體會消防員還有家屬的訴求，會趕緊來處理相關問題。