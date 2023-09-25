勞動部攜手高大培訓高科技人才 S廊帶據點揭牌

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高雄S廊帶擁有完整的半導體產業聚落，陸續進駐的高科技產業，除了迎來新興的產業升級，也有人力的需求，培訓據點將透過產業調查，精準對焦產業的需求，培訓所需的高科技人才，對S廊帶聚落的廠商可以說是獲益匪淺；今天的揭牌除了有勞動部政務次長李俊俋、高雄市副市長羅達生、高雄大學校長陳月端等政府部門與學校代表，日月光、華泰電子、鏵友益、台達電子等產業代表也蒞臨參與，與會人員對人才培訓議題交流熱絡，產業代表紛紛表示很開心培訓據點能夠因應他們的需求導入訓練資源，規劃職訓課程，為產業的升級墊下扎實的人力基礎。
勞動部政務次長李俊俋於致詞中表示，人才培育、留才是很重要議題，108年起勞動部推動投資青年就業方案，期能協助青年投入高科技、高產值的行業。為協助全國各地區域產業之發展，培訓產業關鍵技術人力，發展署各分署配合地方產業聚落之發展狀況，擇定新興、創新研發或國家策略性區域產業，成立長期培訓據點，本次高屏澎東分署與高雄大學攜手成立的S廊帶高科技產業人才培訓據點，透過產官學共同合作，補足業界所需的人才。
國立高雄大學校長陳月端表示，我國高科技產業在國際供應鏈扮演非常重要的角色。南部S廊帶高科技產業聚落已經逐漸成熟，如何留住和吸引人才是目前關注的議題。本次與高屏澎東分署合作，還有21所大專院校的協力，期許透過產官學合作模式，成為高科技產業人才的職業培訓據點。
高雄市副市長羅達生表示，市府配合南方半導體S廊帶的發展，與中央合作推動「亞灣2.0計畫」同步帶領產業朝向智慧化升級，致力於以智慧科技為基礎，同時推動數位轉型及淨零轉型，期待有全面向的發展，人才培育是最核心的關鍵。
S廊帶人才培訓據點將於10月針對待業者開辦「封裝測試概論培訓專班」，為了協助非理工生跨域轉職，特別規劃深入淺出的零基礎課程，除了補助訓練費用，結訓後還會協助就業媒合；另外，勞動部為鼓勵青年投入國家重點產業，若同時符合「投資青年就業方案2.0」資格，訓練期間也將發給每個月8000元的學習獎勵金。