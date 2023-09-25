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大專校院5年寄存3萬招生名額　教團：美化註冊率、製造滿桌假象

▲大專校院5年寄存3萬招生名額，取回比率不到2%，教團表示，寄存制度為美化註冊率、製造滿桌假象。（圖／記者許家禎攝）
▲大專校院5年寄存3萬招生名額，取回比率不到2%，教團表示，寄存制度為美化註冊率、製造滿桌假象。（圖／記者許家禎攝）

記者李琦瑋／台北報導

少子化衝擊下，為避免招生名額被砍，教育部允許大專校院將招生名額「寄存」在教育部，依據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，雖較去年少寄3123名，寄存總額是近6年第4高；而108至112學年，大學和技專共寄存約3萬個名額，但僅20校取回585個名額，取回比率不到2%。私校工會副理事長尤榮輝表示，寄存名額制度能「美化」缺額數及註冊率，就像餐廳業績下滑就收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，但實際營收卻持續減少。

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受少子化衝擊、生源大幅下滑，為舒緩該情形，教育部自103學年起實施「寄存招生名額」制度，讓大學和技專校院將部分核定招生名額寄存在教育部，等到招生情況好轉時，再向教育部申請取回名額，教育界普遍形容該制度能「美化招生率」，卻未能實際改善學校生源減少的困境。

據教育部統計，113學年（明年8月1日起）共有51校寄存5898個招生名額，包括一般大學16校寄存2716名，技職校院35校寄存3182名。

檢視近5年數據，108學年至112學年，一般公立大學及國立技專校院，每年寄存名額均不算多，普遍皆低於百名；私校變化就很大，一般私立大學在112學年的寄存名額達4367名，私立技專校院在109年寄存5072名，去年全國公私立大專校院共寄存9021名額，創下新高紀錄。

另外，108至112學年，大學和技專寄存總名額達3萬1125名，一般大學共18校取回367個寄存名額，技專校院共2校取回218個寄存名額，取回名額的比率不到2%。

教育部表示，同意學校回復寄存名額的原因，主要是考量學校審查通過增設新的系所或學制，或是部分系所招生情形恢復良好，但既有招生名額不足以分配時，會同意學校取回部分名額。

尤榮輝認為，寄存名額制度主要是因應少子化，讓大學透過寄存減少招生名額，以達到「美化」缺額數及註冊率，但作法就像餐廳業績下滑卻收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，實際營收卻持續減少。

尤榮輝呼籲，寄存制度雖有助於學校避免被減招或扣減獎助款，但實際上卻無助學校增加生源，對考生也無意義，呼籲考生及家長應了解，不少校系的註冊率是透過寄存制度粉飾後的數字，高註冊率不代表是高熱門校系，不要被誤導，並建議教育部應公布所有校系近3年註冊人數的變動情形，才能協助考生選擇校系。

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