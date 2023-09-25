大專校院5年寄存3萬招生名額　教團：美化註冊率、製造滿桌假象

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據教育部統計，113學年（明年8月1日起）共有51校寄存5898個招生名額，包括一般大學16校寄存2716名，技職校院35校寄存3182名。
檢視近5年數據，108學年至112學年，一般公立大學及國立技專校院，每年寄存名額均不算多，普遍皆低於百名；私校變化就很大，一般私立大學在112學年的寄存名額達4367名，私立技專校院在109年寄存5072名，去年全國公私立大專校院共寄存9021名額，創下新高紀錄。
另外，108至112學年，大學和技專寄存總名額達3萬1125名，一般大學共18校取回367個寄存名額，技專校院共2校取回218個寄存名額，取回名額的比率不到2%。
教育部表示，同意學校回復寄存名額的原因，主要是考量學校審查通過增設新的系所或學制，或是部分系所招生情形恢復良好，但既有招生名額不足以分配時，會同意學校取回部分名額。
尤榮輝認為，寄存名額制度主要是因應少子化，讓大學透過寄存減少招生名額，以達到「美化」缺額數及註冊率，但作法就像餐廳業績下滑卻收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，實際營收卻持續減少。
尤榮輝呼籲，寄存制度雖有助於學校避免被減招或扣減獎助款，但實際上卻無助學校增加生源，對考生也無意義，呼籲考生及家長應了解，不少校系的註冊率是透過寄存制度粉飾後的數字，高註冊率不代表是高熱門校系，不要被誤導，並建議教育部應公布所有校系近3年註冊人數的變動情形，才能協助考生選擇校系。