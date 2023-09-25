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結合2023台灣設計展擴大規模　新北府中奇幻城下周六魔幻登場

▲新北市副市長劉和然等來賓共同為新北府中奇幻城宣告開城啟動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲新北市副市長劉和然等來賓共同為新北府中奇幻城宣告開城啟動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）

記者吳嘉億／新北報導

因應即將到來的2023台灣設計展，即將在10月7日起舉辦的「新北府中奇幻城」擴大規模，今日舉辦宣傳記者會，由新北市副市長劉和然宣布，推出近1個月的系列活動，包含奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題及奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動，要讓大家一路玩到10月底的萬聖節，週週都有好吃、好玩、有趣的活動，邀請大家前來感受府中奇幻城的魔幻魅力。

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劉和然表示，2023台灣設計展首次在新北市舉辦，板橋府中地區更是台灣設計展的重要響應展區，透過整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等跨單位資源，推出為期將近一個月的「府中奇幻城」系列活動，要讓大家一路玩到今年最大規模的府中萬聖節活動，感受新北的「城市新美學」。

▲新北市副市長劉和然與小朋友在新北府中奇幻城宣傳記者會上的互動。。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲新北市副市長劉和然與小朋友在新北府中奇幻城宣傳記者會上的互動。。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
府中奇幻城由從府中15舉辦的「奇幻魔境-特效藝術設計展」開始，從建構、發展過程、媒材及技術的多元應用，到國際大師的特殊化妝作品，結合科技互動及虛實整合，引領觀眾認識電影特效藝術設計專業工作；接著在10月7日府中廣場舉辦奇幻列車快閃活動，大型貨櫃車廂將駐立在廣場，，還有讓人期待的奇幻密室，推出親子館及成人館兩款戶外密室遊戲，10月14日起每週末開放冒險，限額78場解謎體驗，等待各路好手前往挑戰。

緊接著在10月21日與22日登場的 「新北好市節」，集結新北市場美食及夜市小吃等在地好滋味，推出價值200元、線上搶購只要99元的好市消費券，讓大家從早吃到晚；1日下午還有「潮嬤再現！府中時尚盛典！」，欣賞魔力的青春走秀。

最後壓軸的「府中搞什麼鬼」，10月28日至29日活動期間除了有搞怪市集、DIY體驗、討糖活動外，今年以「奇幻變裝組」及「童趣親子組」變裝主題，前100組報名還可獲600元商圈禮券，冠軍最高分別可獲5萬元及2萬元，獎項總金額高達26萬元。

新北市政府經濟發展局補充說明，2023府中奇幻城即將開城，各項活動報名資訊，可以到「來趣新北金發局」及「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁以及「2023新北好市生活學」查詢；其中限量新北好市消費券、奇幻密室以及DIY課程、變裝比賽將於明日中午12時線上開放報名，有興趣的朋友千萬別錯過。

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