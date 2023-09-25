結合2023台灣設計展擴大規模　新北府中奇幻城下周六魔幻登場

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府中奇幻城由從府中15舉辦的「奇幻魔境-特效藝術設計展」開始，從建構、發展過程、媒材及技術的多元應用，到國際大師的特殊化妝作品，結合科技互動及虛實整合，引領觀眾認識電影特效藝術設計專業工作；接著在10月7日府中廣場舉辦奇幻列車快閃活動，大型貨櫃車廂將駐立在廣場，，還有讓人期待的奇幻密室，推出親子館及成人館兩款戶外密室遊戲，10月14日起每週末開放冒險，限額78場解謎體驗，等待各路好手前往挑戰。
緊接著在10月21日與22日登場的 「新北好市節」，集結新北市場美食及夜市小吃等在地好滋味，推出價值200元、線上搶購只要99元的好市消費券，讓大家從早吃到晚；1日下午還有「潮嬤再現！府中時尚盛典！」，欣賞魔力的青春走秀。
最後壓軸的「府中搞什麼鬼」，10月28日至29日活動期間除了有搞怪市集、DIY體驗、討糖活動外，今年以「奇幻變裝組」及「童趣親子組」變裝主題，前100組報名還可獲600元商圈禮券，冠軍最高分別可獲5萬元及2萬元，獎項總金額高達26萬元。
新北市政府經濟發展局補充說明，2023府中奇幻城即將開城，各項活動報名資訊，可以到「來趣新北金發局」及「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁以及「2023新北好市生活學」查詢；其中限量新北好市消費券、奇幻密室以及DIY課程、變裝比賽將於明日中午12時線上開放報名，有興趣的朋友千萬別錯過。