秋冬長者疫苗三重奏　桃衛生局呼籲長者打好打滿

秋冬時節常是呼吸道傳染病流行的季節，而長者感染流感、新冠或是肺炎鏈球菌後併發重症和死亡風險相對較高，為了降低長者罹病風險，中央宣布明（26）日起優先開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗，桃園市衛生局今（25）日表示，同時桃園市自106年即領先全國擴大至65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，兩劑疫苗可同時接種，衛生局呼籲長者可先接種莫德納XBB.1.5疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，10月2日流感疫苗開打後再接種1劑流感疫苗，3種疫苗打好打滿，以提升免疫力，守護自己及家人的健康。
記者李春台／桃園報導
衛生局說明，目前國內外新冠疫情以XBB為主流病毒株，且國內本土併發症中65歲以上長者佔7成以上，為鼓勵長者踴躍接種COVID-19疫苗，明日起65歲以上長者至桃園市各區衛生所或合約醫療院所接種COVID-19疫苗即發放500元超商禮券和10劑新冠快篩試劑，如同時接種肺炎鏈球菌疫苗可再獲得10劑新冠快篩試劑，10月2日後接種流感疫苗再送10劑新冠快篩試劑，最多可得30劑。
衛生局建議長者可同時、分開不同部位接種2種疫苗，減少往返院所接種疫苗之舟車勞頓。相關疫苗資訊可至衛生局官網首頁>主題專區>嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)>COVID-19疫苗或業務資訊>預防接種>流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗查詢，民眾可多加利用。
另衛生局特別提醒長者前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，接種COVID-19疫苗時請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往相關疫苗接種史，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，同時維持良好衛生習慣，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。