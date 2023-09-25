BLACKPINK Lisa瘋馬秀3張第一全裸彩排照流出 蔡依林老師也分享
巴黎獲封「第一全裸歌舞秀」的瘋馬秀（Crazy Horse）請到BLACKPINK成員Lisa表演，消息引起全球粉絲熱烈討論，Lisa也在媽媽的陪同下前往巴黎，今（25）日Lisa還上傳3張照片、2支影片，大方預告屆時的表演內容；擔任蔡依林「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」的舞蹈總監kiel tutin似乎也在場，他分享Lisa的貼文，表示：「We had fun on this day.」
記者陳雅蘭／綜合報導
Lisa將於9月28日、29日、30日一連3天站上瘋馬秀舞台，她與瘋馬秀團隊總共會帶來5場演出，每張票價為250歐元（約8600元台幣），門票已全數完售。此消息令許多BLINK（粉絲名）無法接受，不希望女神大尺度賣肉，批判聲浪遍布全網，Lisa 23日就在IG上傳一系列美照，寫下一句耐人尋味的話：「You’re not invited.（你沒有被邀請）」被解讀是在回應爭議。
Lisa稍早公開瘋馬秀的彩排照，她在藍色布幕下扭動身體，剪影加上燈光效果，性感的身材曲線一覽無遺，Lisa更加碼PO出影片，在白色燈效的預覽下，她其實有穿著黑色貼身裙子加以防護，但屆時服裝尺度為何，有待表演當天揭曉。
另外，知名舞蹈老師kiel tutin火速分享Lisa的貼文，透露跟Lisa玩得很開心，令外界猜測Lisa屆時登台的表演，應是由kiel tutin負責編舞。kiel tutin曾獲得國際諸多「最佳編舞獎」，他除了是BLACKPINK「Born Pink」的舞蹈老師，也是蔡依林「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」的舞蹈總監，實力不在話下。