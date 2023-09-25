劉芒退租屋況慘被公審！直播喊「不會神隱」哽咽：房東當下沒反應

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由於劉芒的高知名度，因此消息立刻引爆廣大網友的關注，而今（25）日下午劉芒也立刻在IG上開起直播，針對質疑一一做出回應，她先表示，自己租約到期日是10月8日，選擇提前2週退租點交，為的就是留有時間處理問題，以利房東後續出租。
至於房東指控點交當日出現遲到、沒帶鑰匙等事，劉芒坦言，遲到確實是自己不對，點交該日她將所有房東原先附上的家具及家電使用說明等物品以及鑰匙放在袋子中便出門，但移動過程中並未發現袋子破洞，才會導致沒有鑰匙可以進入室內。
至於房東指控房間地板上留有綠色汁液部分，劉芒解釋那是洗衣精乾掉的痕跡，而非奇怪的液體，地板上黏了3枚口香糖的部分，其實是用來固定地毯的黏土。
再來是房內地毯的部分，劉芒解釋，地毯並非攤在地板上，而是捆好並以保鮮膜包著，是當時搬家公司忘了取走，但她們也已不需要，點交當下有向房東解釋，她們可以自行聯絡清潔公司收走，但房東回應「喔這我處理」。另外像是衣櫃、百葉窗及電視的毀損，劉芒表示，都有如實告知房東，並講明願意全額承擔「沒有討價還價」，當下她雖明確感受到對方不高興，但房東也只回「那個沒關係」。
最後劉芒也講到一度哽咽，表示自己很喜歡這個租屋處，才會長住4、5年之久，卻沒想到最後會與房東變成這樣子，「你當下沒有跟我表達你的不滿，你也沒有跟我表達你想要的解決方式，你選擇爆料、授權其他人去公審這件事情」，不過仍希望雙方能繼續溝通「我不會神隱，有問題直接跟我說，後續也都連絡得到我」，也會對於惡意評論保留法律追訴權。