特企／每天上班提不起勁？營養師建議上班族早上多做「這件事」

上班族注意了，如果你經常覺得缺乏動力、想要維持工作幹勁，除了睡眠要充足外，也可能是身體發出的抗議訊號！身為上班族，許多職業婦女、在職爸爸們經常在忙碌中忽略照顧自己，尤其家裡有小孩、長輩需要照料，工作家庭兩頭燒，身為「三明治族群」的上班族們，更不能輕易疏忽自己的健康。
Nuture Fit營養師團隊分享，要健康維持應該從優質的食物著手。許多人會選擇早餐搭配鮮乳，來攝取鈣質與蛋白質，在挑選鮮乳時營養師團隊就建議選用使用巴氏殺菌生產的鮮乳，比起大多市售鮮乳以120-135℃殺菌，巴氏殺菌鮮乳能保留鮮乳營養更完整，對於生活繁忙的上班族來說，簡單就能給身體更好的選擇。
什麼是巴氏殺菌鮮奶？
巴氏殺菌鮮奶是使用70-90℃殺菌法處理的鮮奶，以瑞穗極制鮮乳舉例，就以72℃、15秒方式殺菌，相比市面上大多採用120-135℃超高溫殺菌法的鮮奶，能呈現出接近生乳的風味與口感、保留營養更完整，更是少數可以保留生乳中珍貴的免疫球蛋白、乳鐵蛋白的鮮奶。
國家標準A級生乳標準的生菌數在10萬CFU/ml以下，因為巴氏殺菌的殺菌溫度比較低，必須選用更嚴格的高品質生乳以確保食品安全。以瑞穗極制鮮乳來說，選用生菌數平均1萬CFU/ml以下的生乳，比國家生乳生菌數標準嚴格10倍，更是精選1%瑞穗鮮乳®優質乳源。
由於巴氏殺菌鮮奶的處理及保存難度高，大多只能在歐美等國家看得到。為了提升品質及食安，瑞穗極制鮮乳更引進陶瓷膜過濾技術，透過物理過濾方式去除生乳中的細菌，才能生產出安全又有更完整營養的保護力升級版鮮乳。
為了維持近似生乳的細緻的風味與口感，包材的阻隔性也相當重要，瑞穗極制鮮乳選擇歐洲進口有FSC環保認證的無漂白包材，未經漂白的紙漿原色可保護鮮乳免受光線的影響(阻光率高達99.20%)，維持瑞穗極制鮮乳近似生乳般的風味，讓消費者每一口都能享用完美的保護力升級版鮮乳。
「免疫球蛋白、乳鐵蛋白」對身體有什麼好處？
營養師說明，生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白經國外研究顯示有調節體質、鞏固保護力的作用 。除了一般鮮奶有的鈣質和蛋白質，巴氏殺菌鮮奶保留了免疫球蛋白、乳鐵蛋白，可以為保護力加分，因此推薦上班族選擇，簡單調節體質、還能奠定身體保護力基礎。
鞏固保護力從早晨開始 營養師的活力早餐懶人包
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瑞穗極制 + 醬燒烤雞蛋三明治：蛋白質是肌肉合成的重要來源，也能夠幫助健康調節
瑞穗極制 + 地瓜20元：地瓜含維生素Ａ可以維持健康，鞏固保護力屏障
7-ELEVEN在9-10月推出保護力超值優惠，即日起至10/3，瑞穗極制290ml搭配指定貼標鮮食45元起，最高現省34元，10/4－10/31則有單件9折、2件88折活動，以更優惠的價格守護上班族的健康。
Nuture Fit營養師團隊提醒，許多人會誤認只有幼兒、長輩才是風險族群，實際上忙碌於工作及照顧家庭的上班族，更應小心是否有缺乏保護力的問題。要鞏固保護力除了均衡飲食、規律運動外，營養師也在IG分享超商保護力早餐組合選擇，讓上班族從日常營養補充好的食物做起，簡單就可以為保護力打底。