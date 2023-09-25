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健保B肝口服抗病毒藥擴大給付！10／1起放寬2條件　預估增2.1萬人受惠

▲健保B肝口服抗病毒藥擴大給付！10／1起放寬2條件　預估增2.1萬人受惠
▲健保B肝口服抗病毒藥擴大給付！10／1起放寬2條件　預估增2.1萬人受惠

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】世界衛生組織（WHO）設定目標期望2030年消除病毒性肝炎，衛福部中央健康保險署於今（2023）年9月22日表示，為達成WHO目標，自今年10月1日起將放寬口服B肝抗病毒藥物。

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健保口服B肝抗病毒藥　10月1日起放寬給付條件

為使需要治療的B肝患者儘早接受治療，B肝口服藥品自92年10月1日起納入健保給付，並持續擴大給付範圍使更多人可接受治療。

健保署表示，10月1日起口服B肝抗病毒藥物，預計將增約21,000人受惠，健保藥費支出約7.32億元，放寬範圍包含以下2條件：

  • 肝指數（ALT）異常次數條件放寬：
原先e抗原陰性慢性B肝病人「半年內2次以上肝指數（ALT）異常（ALT≧正常值2倍）」才能用藥，將放寬為半年內1次

  • 肝纖維化程度條件放寬：
肝纖維化程度由「重度纖維化（≧F3）」放寬為「中度纖維化（≧F2）」即可用藥。

健保署署長石崇良說明，本次擴增給付規定，除參考相關學會及專家的意見外，也參考了美國、歐洲、亞太等國際指引建議，這也讓台灣肝炎防治與國際接軌，此外更呼應WHO及國家肝炎防治政策，提升治療涵蓋率，期望能降低肝硬化、肝癌風險，減少後續醫療費用。

B肝有肝硬化、肝癌風險　應定期追蹤、及早治療

根據衛福部死因統計，每年約有13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，其中死於肝癌的病患中，約有70%為B型肝炎帶原者。

衛福部表示，B型肝炎帶原者若持續有肝炎的發作，有15－20%會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率，而B型肝炎帶原者若接受抗病毒藥物治療，約可降低6成以上肝癌發生。

因此，健保署呼籲，民眾應踴躍接受篩檢及定期追蹤，符合健保藥品給付條件者應儘早接受治療，讓健保陪伴共同對抗病毒性肝炎的威脅，共創美好的未來，而健保署也將配合國家政策致力於B型肝炎防治，未來會持續透過多元管道發掘病人，促其及早接受治療，並滾動式檢討給付規定以符合國際指引。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59389

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