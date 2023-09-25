▲健保B肝口服抗病毒藥擴大給付！10／1起放寬2條件　預估增2.1萬人受惠

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健保口服B肝抗病毒藥 10月1日起放寬給付條件為使需要治療的B肝患者儘早接受治療，B肝口服藥品自92年10月1日起納入健保給付，並持續擴大給付範圍使更多人可接受治療。
健保署表示，10月1日起口服B肝抗病毒藥物，預計將增約21,000人受惠，健保藥費支出約7.32億元，放寬範圍包含以下2條件：
- 肝指數（ALT）異常次數條件放寬：
- 肝纖維化程度條件放寬：
健保署署長石崇良說明，本次擴增給付規定，除參考相關學會及專家的意見外，也參考了美國、歐洲、亞太等國際指引建議，這也讓台灣肝炎防治與國際接軌，此外更呼應WHO及國家肝炎防治政策，提升治療涵蓋率，期望能降低肝硬化、肝癌風險，減少後續醫療費用。
B肝有肝硬化、肝癌風險 應定期追蹤、及早治療根據衛福部死因統計，每年約有13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，其中死於肝癌的病患中，約有70%為B型肝炎帶原者。
衛福部表示，B型肝炎帶原者若持續有肝炎的發作，有15－20%會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率，而B型肝炎帶原者若接受抗病毒藥物治療，約可降低6成以上肝癌發生。
因此，健保署呼籲，民眾應踴躍接受篩檢及定期追蹤，符合健保藥品給付條件者應儘早接受治療，讓健保陪伴共同對抗病毒性肝炎的威脅，共創美好的未來，而健保署也將配合國家政策致力於B型肝炎防治，未來會持續透過多元管道發掘病人，促其及早接受治療，並滾動式檢討給付規定以符合國際指引。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59389
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