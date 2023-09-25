拚蘋果iPhone產能！鴻海印度大招工 3年要擴編至20萬人
蘋果iPhone 15系列新機熱銷，最大代工廠鴻海旗下中國鄭州廠加緊趕工，同一時間印度清奈廠傳為因應市場需求，目前啟動緊急徵才令，希望3年之內擴編到20萬人的規模。有外媒引述外資報告推測，到了2025年，印度製造的iPhone占比將達到整體的25%。
記者許家禎／台北報導
金融時報引述印度官員談話指出，目前鴻海在印度的投資約80億美元（約新台幣2560億元），為了因應大客戶蘋果的需求，鴻海印度廠未來將大幅度成長，有望在3年之內從現今約近4萬人，提升5倍到20萬人的規模。
目前鴻海在印度有9個廠區、超過30座工廠，年營收規模約100億美元（約新台幣3200億元）。之前曾有外媒指出，鴻海計畫將iPhone組裝年產能600萬支，到2024年提升至2000萬支，但未獲鴻海證實。
外媒指出，過去蘋果只有一小部分手機在印度組裝，但隨後占比漸增，去年3月底蘋果iPhone有7%在印度生產，但外資預估到了2025年左右，印度製造的iPhone占比將達到25%。
之前鴻海董事長劉揚偉曾指出，鴻海自2005年進入印度，營收、員工人數及投資規模至今倍數成長，現階段主要為ICT的終端組裝業務，接下來將積極布局關鍵零組件。