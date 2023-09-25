楊勇緯奪第100金！一塊「亞運金牌」價值多少？台灣行情僅輸3國

圖輯／連珍羚成為柔道女王的瞬間！擊退日本強敵生涯首面亞運金牌

▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）柔道項目女子57公斤級決賽，台灣好手連珍羚擊敗日本名將玉置桃，這不但是她在亞運的首金，也是生涯最重要的一面金牌，透過《NOWnews今日新聞》的鏡頭，我們一起重溫這位台灣柔道女王的奪金過程。

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連珍羚在高中就讀錦和中學，受到日本大學山梨學院大學監督山部伸敏邀請，遠赴日本求學，並練就「柔道女王」的本事，連珍羚不但在日本拿下全國大賽冠軍，還進入小松製作所柔道隊，畢業就留在日本「上班」。

▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道一姊連珍羚第四度叩關亞運，過去曾拿下2面銅牌，本屆最後一舞盼能更上層樓。(奧會提供)
▲台灣柔道一姊連珍羚第四度叩關亞運，過去曾拿下2面銅牌，本屆最後一舞盼能更上層樓。(奧會提供)
連珍羚前兩場比賽都速戰速決，16強僅用了1分44秒，8強賽更只花了45秒，展現絕佳的氣勢。而四強賽連珍羚雖與中國女將蔡琪鏖戰到黃金加時賽，驚險獲勝，這也是她生涯離大賽金牌最近的一次，金牌戰將對決日本宿敵玉置桃，而提到日本隊，連珍羚十分熟悉對手，但卻很難不被研究。 

▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，她坦言四強賽中一度快虛脫。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，她坦言四強賽中一度快虛脫。（圖/特派記者葉政勳攝）
 長年旅日發展的連珍羚對於日本選手並不陌生，但對戰玉置桃卻總是居於下風，生涯5次交手全敗，且三度是在冠軍賽鎩羽；冤家路窄，兩人又在亞運金牌戰對決，但這次贏家是連珍羚。

連珍羚在黃金加時賽逼迫對手吞下第三張指導，驚險獲勝，拿下生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
連珍羚在黃金加時賽逼迫對手吞下第三張指導，驚險獲勝，拿下生涯首面亞運金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
連珍羚生涯曾三度站上亞運舞台，2014年仁川亞運拚到右手脫臼，2010、2018年則拿下銅牌，本次挺進金牌戰，奪下金牌也是生涯最佳成績。

▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣柔道女王連珍羚勇敢擊敗玉置桃，連日媒都很意外。（圖／特派記者葉政勳攝）
35歲的連珍羚能克服體能劣勢摘金拚戰精神連現場的中國觀眾都鼓勵歡呼，她說，「這面金牌對我而言意義非凡，當時很多人都質疑我為何要繼續，也認為必須要服老，畢竟新人輩出，要繼續在這個舞台上奮鬥並不容易。但如今我做到了，很感謝自己的堅持和執著。」


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