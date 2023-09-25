圖輯／連珍羚成為柔道女王的瞬間！擊退日本強敵生涯首面亞運金牌
2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）柔道項目女子57公斤級決賽，台灣好手連珍羚擊敗日本名將玉置桃，這不但是她在亞運的首金，也是生涯最重要的一面金牌，透過《NOWnews今日新聞》的鏡頭，我們一起重溫這位台灣柔道女王的奪金過程。
記者吳政紘/綜合報導
連珍羚在高中就讀錦和中學，受到日本大學山梨學院大學監督山部伸敏邀請，遠赴日本求學，並練就「柔道女王」的本事，連珍羚不但在日本拿下全國大賽冠軍，還進入小松製作所柔道隊，畢業就留在日本「上班」。
連珍羚前兩場比賽都速戰速決，16強僅用了1分44秒，8強賽更只花了45秒，展現絕佳的氣勢。而四強賽連珍羚雖與中國女將蔡琪鏖戰到黃金加時賽，驚險獲勝，這也是她生涯離大賽金牌最近的一次，金牌戰將對決日本宿敵玉置桃，而提到日本隊，連珍羚十分熟悉對手，但卻很難不被研究。
長年旅日發展的連珍羚對於日本選手並不陌生，但對戰玉置桃卻總是居於下風，生涯5次交手全敗，且三度是在冠軍賽鎩羽；冤家路窄，兩人又在亞運金牌戰對決，但這次贏家是連珍羚。
連珍羚生涯曾三度站上亞運舞台，2014年仁川亞運拚到右手脫臼，2010、2018年則拿下銅牌，本次挺進金牌戰，奪下金牌也是生涯最佳成績。
35歲的連珍羚能克服體能劣勢摘金，拚戰精神連現場的中國觀眾都鼓勵歡呼，她說，「這面金牌對我而言意義非凡，當時很多人都質疑我為何要繼續，也認為必須要服老，畢竟新人輩出，要繼續在這個舞台上奮鬥並不容易。但如今我做到了，很感謝自己的堅持和執著。」