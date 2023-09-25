金鐘58／林奕嵐《她和她的她》搶新人獎 搭師姐林依晨：不敢鬆懈
林奕嵐在Netflix劇集《她和她的她》飾演許瑋甯的小時候「小林晨曦」，初生之犢就入圍今年金鐘獎迷你劇最具潛力新人獎。她得知入圍的當下正在坐捷運，無法大聲講話，很期待人生首次金鐘獎「感覺會很像同樂會」。她正與師姐林依晨一起拍戲，還接到海外新邀約，自我期許未來要更努力、不能鬆懈，但也因過於忙碌，探望美國家人的計畫恐有變數。
記者蔡依庭／綜合報導
林奕嵐受邀拍攝時尚雜誌的時尚大片，照片優雅又不失個性，平時喜歡簡單輕便出門的她分享道：「我很喜歡小包，只會帶簡單的東西，不太會糾結，就喜歡輕便的感覺。」今年順利入圍金鐘獎，林奕嵐得知入圍的第一個反應是：「我很平靜，當時正在搭捷運，也不能大聲跟經紀人講電話，所以真的滿平靜的。但很開心可以入圍，我會繼續努力！期待典禮那天，感覺會很像同樂會。」她期許自己，入圍後更不能鬆懈，要更加精進自己的演技。
儘管出道時間不長，但林奕嵐有不少演出機會，「我覺得我很幸運，所以應該要更加努力對得起這個運氣。」林奕嵐主演的電影《成功補習班》上週剛上映，目前正與師姐林依晨一起拍攝影集，同時還有年底電影女主角的前置作業正在進行，也收到海外的邀約。她苦笑，可能想去美國看家人的計畫不一定能成行。