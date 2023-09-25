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胡蜂成盤中飧！日本YTR配菇爆炒　讚口感「不像蟲」：軟軟QQ的

▲日本知名YouTuber「ホモサピ」近來自備工具拆除胡蜂巢，甚至將裡頭的胡蜂跟蜂蛹進行料理。（圖／擷取自YouTube@homosapi）
▲日本知名YouTuber「ホモサピ」近來自備工具拆除胡蜂巢，甚至將裡頭的胡蜂跟蜂蛹進行料理。（圖／擷取自YouTube@homosapi）

國際中心徐筱晴／綜合報導

時序進入秋天，登山客最愛的季節到來，但同時也是虎頭蜂出沒高峰季。最近不斷出現的虎頭蜂螫傷人事件，使得不少登山客聞「蜂」色變。不過日本一名YouTuber近來不但自備工具拆除在枯樹之間的胡蜂巢，還將裡頭的蜂蛹取出來與鴻禧菇一同拌炒。由於該名YouTuber過去曾食用過多種蟲類，在進行試吃後，大讚「與其他蟲類口感不同，軟軟QQ的，與鴻禧菇很配。」

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日本知名YouTuber「ホモサピ」是時常以捕獲昆蟲、魚類、貝類，或是採集雜草等大自然間的動植物，並將「戰利品」進行料理為主題的「生物系YouTuber」，過去在台灣「大王具足蟲拉麵」掀起話題的時候，他同一時期推出的「僧帽水母湯」影片也引起大眾注意。目前頻道追蹤數已經破170萬。

而這次ホモサピ的「目標食材」是一種稱為的「黃邊胡蜂」的胡蜂。黃邊胡蜂平常會在牆壁中或是天花板內側築巢，因此是「胡蜂當中補捉起來最麻煩的」，不過ホモサピ這次正巧碰上在枯樹中間築巢的黃邊胡蜂，相對於其他築巢場所捕捉起來更加簡單。

其實這一次並非ホモサピ首次捕捉胡蜂當作食材，但前一次他是使用殺蟲劑將來輔助摘除蜂巢，但他認為「若是使用殺蟲劑，最後把胡蜂吃下肚子對身體也不好」，因此這次他利用昆蟲是變溫動物、遇冷會停止活動的特性，改用液態氮來摘除蜂巢。

▲ホモサピ使用液態氮來減緩胡蜂的行動。（圖／擷取自YouTube@homosapi）
▲ホモサピ使用液態氮來減緩胡蜂的行動。（圖／擷取自YouTube@homosapi）
在摘除蜂巢之前，ホモサピ也做好了萬全準備，包括穿著防護衣並將縫隙全用膠帶封住，另外還準備了棉花、紙黏土等用來塞著蜂巢穴孔的物品。開始進行摘除行動，ホモサピ先是用棉花塞住洞口，同時使用吸塵器將跑出來的胡蜂吸進集塵箱避免擾亂摘除作業，途中還一度因為吸塵器塞住無法運轉，改用電蚊拍進行，再來使用保鮮膜將枯樹團團包圍著之後，從樹洞直接倒入液態氮。最後ホモサピ將因液態氮而結凍的枯樹弄倒、劈開後，發現胡蜂全凍死在樹洞當中。

由於過程實在太過順利，ホモサピ再取出蜂巢時還不可置信地表示，「真的有這麼順利嗎」、「有好好的凍住他們了吧」，並大讚「使用液態氮的效果真的太好了」。

ホモサピ後續將拆除的蜂巢帶回家，經過處理後，使用檸檬、奶油、鴻禧菇一同進行拌炒，製作出「檸檬奶油野菇炒胡蜂」。ホモサピ試吃時表示，「還是第一次使用這樣的調理方式，很適合拿來處理蜂蛹」，他形容吃起來與其他蟲類吃起來像蝦子的口感不同，口感軟軟QQ的，味道有著介於肉類與毛豆之間的甜味，最重要的是「吃起來沒有殺蟲劑的味道」。

ホモサピ推出影片之後，隨即掀起話題，目前已經超過95萬次觀看。有網友對於ホモサピ使用液態氮感到驚訝之餘，也有人大讚「真的是大開眼界」、「使用液態氮太厲害了吧」，也有人表示「在確保安全之虞，還能做出這麼驚人事情」。


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