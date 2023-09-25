最新民調！郭台銘首度追平侯友宜　逾56%期待「柯侯郭」非綠整合

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步分析發現，國民黨支持侯友宜比例，由上次的56.4%下降到50.6%，是本次支持率略為滑落的主因；而國民黨支持者支持郭台銘比例，從上次的16.3%上升到21.4%，侯消郭長是兩人支持率打平的原因。
民調專家吳世昌表示，賴清德在「市話併手機」民調，支持率略下滑，但在純市話民調反而回升，顯示賴清德在傳統支持者的根基相當穩固，儘管巴西蛋爭議不斷，但支持者不受議題影響。
柯文哲仍在年輕人中佔優勢，在40歲以下支持者，有43.4%支持柯，18.2%支持賴，14.6%支持郭，6.3%支持侯；年輕人支持柯的比例，仍維持在四成三左右；在40歲以上支持者，柯支持率則由12.8%略增至14.5%。
在郭台銘宣布參選，並公布副手後，非綠整合還能成形？匯流民調顯示，56.3%民眾仍期待柯文哲、侯友宜、郭台銘整合成一組人參選，26.5%反對，17.2%無意見。
與九月第二周調查相比，支持非綠整合成一組人選比例，從50.3%上升到56.3%，增加6個百分點；反對的比例，則從32.3%下降到26.5%，減少5.8個百分點。
匯流民調由CNEWS匯流新聞網民調中心採電話調查方式執行，調查日期為112年9月23日至24日晚間，有效樣本2016份，市話1013份、行動1003份。抽樣誤差在95%信心水準下，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。