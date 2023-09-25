國際咖啡日遇連假！7-11咖啡「買1送1」限5天 霜淇淋也買1送1
國際咖啡日將於10月1日登場，恰好遇上中秋連假，7-11推出限時優惠，包括「冠軍美式買1送1」、「濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2」爽喝5天；還有928教師節優惠，行動隨時取CITY系列指定飲品買6送3，思樂冰全品項祭出第2杯半價，霜淇淋使用icash Pay買1送1優惠。萊爾富國際咖啡日優惠，大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡享同品項加5元多一杯，等於單杯最低只要30元即可買到。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月27日起至10月1日止
◾濃萃美式／濃萃拿鐵，同品項買2送2
◾不可思議咖啡大杯冠軍美式，買1送1
📍門市｜9月27日起至10月1日止
◾思樂冰全品項第2杯半價（經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水可任搭）
◾霜淇淋憑icash Pay支付可享買1送1
📍APP｜9月26日起至9月30日止
◾️濃萃拿鐵/濃萃美式，任選買6送3
◾️冰脆酷摩卡/冰巧克力可可歐蕾，任選買6送3
◾️燕麥奶茶/黑糖珍珠燕麥奶/大杯燕麥拿鐵，任選買6送3
◾️英式紅茶/四季春青茶，任選買6送3
🟡萊爾富｜10月1日起至10月3日止
◾️大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡享同品項加5元多一杯