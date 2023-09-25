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交通事故「6成發生在路口」　國道服務區人車交錯別忘停讓

▲遠通電收響應交通安全月，攜手高公局、國道公路警察局、全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會等公益夥伴，24日於東部唯一國道服務區國五蘇澳服務區舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收提供）
▲遠通電收響應交通安全月，攜手高公局、國道公路警察局、全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會等公益夥伴，24日於東部唯一國道服務區國五蘇澳服務區舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通電收提供）

記者許若茵／台北報導

根據統計，國內交通事故有6成都發生在路口，而國道上，路口最多的就是服務區，高公局呼籲，駕駛人行經路口，無論有無號誌，皆須遵守停讓行人的準則，遠通電收也攜手民間，利用AI科技提升道路安全。

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依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，高速公路上路口最多的地點就是服務區，尤其服務區人潮眾多，更需注意「車輛停讓」與「行人不任意穿越車道」等安全準則。

為此，遠通電收響應交通安全月，攜手高公局、國道公路警察局、全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會等公益夥伴，24日於東部唯一國道服務區國五蘇澳服務區舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」，將今年交安月主題「人本交通．停讓文化」由市區道路延伸宣導至國道與服務區。

交通部政務次長陳彥伯表示，行政院推動「行人交通安全政策綱領(2023-2027)」，制訂短中長期執行項目，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。今年交通安全月是由高公局來主辦，依循交通部「停讓文化」政策，加強停讓行人的觀念宣導，透過中央部會、地方政府、民間企業組織攜手合作，將道安扎根於生活，「停」「讓」觀念深植國人心中。

遠通電收總經理張永昌指出，每個人下了車都是行人，希望大家都能落實停讓文化，而任何一個交通事故，背後都是一個家庭的破碎。遠通希望能將ETC數位科技貢獻在交通安全之上，守護民眾安全出行，並積極響應政府宣導道安觀念，希望能號召更多企業團體加入守護各類型的弱勢交通族群。

遠通電收長期攜手產、官、學提倡守護「弱勢交通族群」，今年除與靖娟基金會持續推廣兒童道安，長期致力於運用AI科技提升聽覺弱勢族群用路安全的「智能耳聰科技」也首度參與活動，現場邀請民眾模擬如何在聽不清楚的狀態下，透過手機APP與穿戴裝置的輔助提醒，感知馬路上包括喇叭、鳴笛警報聲等危險情境，即時因應保護自身安全

高公局局長趙興華表示，尤其高速公路上有行人通行的地方就是服務區，特別呼籲駕駛人行經路口，無論有無號誌，皆須遵守停讓行人的準則；行人穿越馬路也須遵守交通規則，雙方相互尊重，建立國人正確的用路觀念。

除此之外，根據近年交通事故資料分析，連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多，肇事原因包括未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。因此趙興華也特別提醒，緊接著就是中秋、雙十連假，請用路人務必留意。

國道公路警察局局長廖美鈴則表示，降低國道事故的嚴重程度及發生率是公警局重視的課題，除了進入匝道需禮讓，行車如遇到救護車、警車、消防車及事故處理車輛時，請儘快避讓，民眾可以下載1968 App並開啟手機GPS定位了解路況，更能在發生事故時利用APP內建「警政報案」功能加速國道警察馳援。另外提醒用路人，若於國道上發生輕微事故，為避免因第二次追撞導致更嚴重的事故，若現場無人受傷且車輛尚能行駛，迅速拍照或錄影蒐證後，便可先將車輛移置安全處。

除此之外，截至112年8月，國道因未繫安全帶拋出致死率高達17.5%，廖美鈴呼籲用路人，上國道不管駕駛及乘客皆要繫上安全帶，若是乘載4歲以下幼童更應依規定安置於安全座椅上，確保安全。
 

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