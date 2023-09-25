新光三越Diamond Towers才有！全台獨家品牌、限定美食懶人包

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【鑽石塔獨家品牌】
📍10家全台首發品牌：PORSCHE全新電動車概念店、LOEWE PERFUMES、Cire Trudon、MAISON MARGIELA（10X）、MALIN+GOETZ、PBS、RESTAURANT Ａ、夏花餐室、li teppanyaki、板前中山。
📍7家百貨獨家：日本橋玉井、Purebread Bakery、宇宙生煎 Space Bao、宇宙小艇、九州鬆餅瓦芙、Sugar Miss、 LITTLE TREE JUICE CLUB。
📍17家東區獨家：PANERAI、CHRISTIAN DIOR 迪奧香氛世家、Monceau Fleur花店、YSL、LE LABO 、MAISON KITSUNÉ、AHKAH、ARTE WHITE、VIVIENNE DIAMANT、TO b. by agnes b、BEAMS、HARE、DESCENTE、AAPE、誠品酒窖、DODOLI、KafeD。
【鑽石塔限定美食、開幕優惠】
📍九州鬆餅瓦芙：位於1館4樓，以百貨鑽石塔面冰晶外型為靈感，設計出創意餐點「瓦芙塔」，特別在口感、配料做出創意升級，鑽石塔限定品項包括「草莓鮮奶油瓦芙塔」、「鐵觀音黑糖珍珠瓦芙塔」、「培根起司瓦芙塔」、「蕃茄起司瓦芙塔」。
長期優惠活動包括經典熱銷鬆餅瓦芙任選買5送1（限定經典七穀原味）
📍Simple Kaffa興波咖啡：位於一館1樓，慶祝試營運，興波咖啡獨家設計兩款飲品/甜品「東加拿鐵」、「蛋黃酥阿芙加朵」，後者鹹香流沙與紅豆的經典組合，將著名的義式咖啡甜點融入台灣特色。
📍勺日ZHUORI咖啡：位於一館3樓，為鑽石塔試營運設計獨家全新甜點，包括以288層超酥脆法式千層搭配創意手工內餡的「散步系法式千層」；開幕期間還推出「聖多諾黑小花園法式千層」限定口味，限時販售15天。
勺日新光Let’s Go店開幕好禮雙重送，凡到店消費即贈「勺日生活風格貼紙」；消費滿600元，再送「勺日布質杯墊」，贈品數量有限送完為止。
📍KafeD：位於一館4樓，於鑽石塔門市獨家販售兩款全新盤式甜點「微醺綠寶石」、「最近有點芒」，邀請知名甜點師傅打造源自德國的經典年輪蛋糕，將傳統甜點融合現代創新手法，傳遞新穎的味蕾層次。
開幕限定優惠，自9月28日起至10月31日前，限定推出「Take Next Coffee Easily｜扭扭蛋決定下一杯喝什麼！」活動，消費者至鑽石塔門市點選任一精品咖啡搭配盤式甜點，即可換得代幣一枚，有機會抽中精品咖啡、甜點、餐點折價券。