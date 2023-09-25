藍正龍夜店「激吻畫面」流出！他嗨喊：很久沒有Friday Night出來
藍正龍自編自導自演電影《成功補習班》，改編自他的真實青春故事，上映日雖遇補班日卻也開出好口碑，登上國片新片票房冠軍！導演藍正龍還帶著主演詹懷雲、邱以太，前往同志夜店宣傳電影；藍正龍與2名同志大玩「咬餅乾」親密遊戲，正面嘴對嘴差點親下去，全場尖叫聲不斷！他笑說：「很久沒有Friday Night出來了！」年輕時做過調酒師，現場調酒也沒問題。
記者黃雅琪／綜合報導
詹懷雲、邱以太第一次體驗同志夜店，一進場便感受到廣大同志朋友的熱情！他們不僅現場學習調酒，還大方玩起摸骨等親密小遊戲。電影《成功補習班》上映後口碑好評不斷，導演九把刀誇讚：「邱以太非常可愛，即日必成大將！侯彥西掏心掏肺演出了生涯最重要作品」；田中千繪也力推：「前半段非常快樂又幽默的氛圍，但後半段有一段劇情讓我超級催淚！」
巫建和詮釋的「跨性別」角色女裝扮樣令人驚艷，在片中與爸媽王自強、鍾欣凌的和解戲，更是逼哭不少觀眾！談及這場親情戲，巫建和透露演完當下就哭到不能自己：「我第一次跟爸媽對戲時，看到欣凌姐跟自強哥的眼睛，那個眼神只剩下愛，是完全無法想像的，而且他們兩位是打從心底讓人感覺到很溫暖。」《成功補習班》全台好評熱映中。