曝出任副手「背後重要推手」 賴佩霞：我丈夫非常喜歡郭台銘
鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞宣布參選2024總統，為政壇投下一顆震憾彈。談及起初接獲邀請，賴佩霞今（25）日接受廣播節目專訪時透露，他的丈夫非常喜歡郭，更是他決定參選的重要推手，丈夫告訴他「只要有人覺得你可以，你怕什麼？」
記者翁子竣／台北報導
賴佩霞今接受「欸！我說到哪裡了？」廣播節目專訪回憶說，他聽到郭台銘邀請時，就跑去問他丈夫，丈夫很愛很愛郭，尤其很多朋友都跟郭很熟，「所以他第一時間就說去啊，他真的是後面重要推手」，之後這件事就誰都沒說。
「他說只要有人覺得你可以，你怕什麼？」賴佩霞表示，丈夫非常正向，「他覺得後面有我在後面撐著，你就去吧」，先生欣賞郭台銘部分，也包括重情義、做事果斷還有非常聰明。
是否向丈夫以外的人徵詢？賴佩霞也提到，沒有，連小孩通通不知道都是看電視，也對兩個女兒什麼都不說；此外，他是諮商師通常與人之間有很多企業顧問，「只要當事者不說，你打死我我都不會說」，這是一個默契，除非是郭自己去跟別人說。
此外，賴佩霞還坦言，他從小就在想能為台灣做什麼，9歲拿香拜拜時盼長大能為台灣做點事，那時他非常內向，現在已經60歲，真的是終生學習的代表。