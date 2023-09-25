iOS 17爆隱私爭議！更新後「2選項」竟自動開啟 專家籲：快關掉
iOS 系統最引以為傲的資安處理，竟然也出現隱私爭議！近期蘋果公司發布最新的iOS 17 版本，沒想到卻被科技團隊發現，2 項功能會未經用戶許可就開啟，可能導致行蹤暴露。對此，蘋果公司也表示，正在進行調查中。
記者潘毅/綜合報導
iOS 研究團隊 Mysk 於社群平台 X 上呼籲，已升級 iOS 17 版本的 iPhone 使用者，盡快到設定欄中檢查「隱私和安全性」項目中的定位服務，裡面的「重要位置」、｢iPhone 分析」是否為關閉狀態，因為他們發現，iOS 17 會在升級之後自動開啟這兩大功能，即使用戶原先已設定成關閉狀態也是如此。
Mysk 指出，「重要位置」會將用戶常去地點儲存在iPhone中，但可能有遭濫用、盜用的風險，｢iPhone 分析」則有著隱私爭議，因此資安專家多半皆建議將這兩者均調整至關閉狀態。
外媒《9to5Mac》指出，蘋果公司正在追查這個問題，承諾會重視用戶隱私。
❗iOS 17「隱私爭議」選項關閉流程
前往「設定」應用程式->隱私和安全性->定位服務->向下捲動至系統服務，找到最下方的「重要位置」、「iPhone 分析」兩選項並關閉。