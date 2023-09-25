賴佩霞辭演《蘑菇》認了處理不好 曝身體狀況吃不消「每天抽筋」
60歲女星賴佩霞日前宣布擔任鴻海創辦人郭台銘副手，參選2024總統大選，引起熱議。又因辭演舞台劇《蘑菇》，害整個劇取消演出，惹罵聲。今（25）日賴佩霞上王偉忠主持的中廣廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，製作舞台劇多年的王偉忠直言：「我反對你離開！」賴佩霞也認了，自己在這件事上，處理不夠好。而她選擇辭演，最大原因還是身體問題，她嘆「我真的不像以前，身體狀況，每天晚上，就是演了《瘋狂伸展台》之後，一直有抽筋的習慣。」
記者黃盈容/綜合報導
影視教父王偉忠，參與過多部舞台劇，對於，賴佩霞請辭舞台劇《蘑菇》，直接反對，並說：「我是你我就咬著牙幹了，我忙到自己都不知道怎麼辦了，還是硬幹。」賴佩霞也認同，「我也反對，只是我真的身體吃不消」！
賴佩霞表示，因為一接，就是2個月時間，「因為是新的戲，我自己都不知道，即便我可以處理好，但我的身體可能無法負擔」。事件引起軒然大波，許多人覺得她處理不妥當，賴佩霞還原狀況，「當下其實是一個協議，我們都認知這樣做是好的，所有後續一切我完全配合，當下就這樣說，只是我們就兩個單位，其他團員或公家單位可能不知道」。
賴佩霞也明白，直說自己處理，「當然不好啊，當然還有更好」。只是，該劇講述母子的戲，她戲份吃重，無奈嘆：「我真的不像以前，身體狀況，就是演了瘋狂伸展台之後，一直有抽筋的習慣。」
賴佩霞表示，最熟悉的就是劇場，會接演跟錢沒關係，「希望能多做一點，那個是我最愛的，劇場人永遠知道自己從哪裡來」。並期望能改善台灣劇場環境。