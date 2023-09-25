杭州亞運／中國實力壓制！中華桌球男團0:3落敗 連三屆亞運奪銅
2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games），萬眾矚目的桌球男團「中台大戰」今（25）日上演，拱墅運河亞運公園體育場座無虛席滿場，中國此役實力壓制，3點都贏得較為輕鬆，最終以橫掃之姿取得決賽門票，中華男團則拿下銅牌。
特派記者黃建霖/杭州報導
今天第一點由莊智淵對決世界球王樊振東，他此役明顯處於下風，雖然3局都嘗試緊咬分數，但在力拚26分鐘之後，最終以11:6、11:7、11:7落敗，中華男團也暫時處於0:1的落後。
第2點由林昀儒對決好友王楚欽，兩人不但是舊識、也皆為左手持拍的好手，不過這場後者狀態更好、準備更為充分，在較為多拍的來回中，佔據著明顯優勢，最終稍許讓人意外地以11:5、11:5、11:6贏球，快速解決戰鬥。
第3點由2屆奧運金牌得主、全滿貫名將馬龍大戰我國廖振珽，雙方在實力和大賽經驗上都有差距，最終結果是4:11、5:11、5:11分出勝負，中國隊挺進決賽。
中華男團在雅加達亞運就拿下一枚銅牌，這次在四強就遇到中國，沒能闖過這道難關，不過也再拿下一枚銅牌，連續3屆都奪銅。