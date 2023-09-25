名家論壇》單厚之／別縱容政客把人禍包裝成天災

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根據前員工的爆料和事件發生後的種種訊息，明揚的管理營運似乎長久以來就有問題，且存放了3000公斤的化學物質，達管制數量的30倍以上，這次的悲劇明顯就是人禍。但行政院卻同意屏東縣設立捐款專戶，明顯是要藉由民間的愛心，淡化政府監督不利的過失，把人禍包裝成天災，把自己成為善意的第三者。
這是民進黨一貫面對問題的SOP，高雄氣爆、太魯閣號出軌，民進黨中央或地方政府也都在第一時間成立捐款專戶，結果高雄市政府卻挪用善款出國旅遊、到泰國推廣觀光、做裝置藝術，濫用民眾的愛心。監察院2020年6月才剛通過對高雄市政府的糾正案，結果隔月立法院就通過由陳菊擔任監察院長。
明揚大火後，社會再度浮現各種檢討聲浪，包括消防人力、勤務、裝備以及組工會等各種訴求。這些訴求以往其實都出現過，但結果總是「今天公祭、明天忘記」，悲劇也一再重演。
消防員能否組工會，有公務員法令上的問題要突破，社會恐怕也很難接受消防員真的罷工，至人民生命財產安全於不顧。而即便消防員有工會，也未必能防止今天的悲劇。
眾所周知，消防安檢有非常多的貓膩和門道，消防系統藉由安檢索賄、貪瀆也時有所聞。高層或許基於各種壓力、收賄而放水，最終犧牲卻都是基層消防員的性命。明揚的悲劇未必真的涉及不法，但如果消防安檢、工安各方面都按照規矩來，應該就不會造成如此慘重的傷亡。
這次的悲劇，明揚當然應該負最大的責任，政府卻也不是完全無辜。政府不能因為民怨高漲，就把所有責任推給「萬惡的廠商」，把自己的失職推的一乾二淨。
趁著如今的民氣可用，應該要釐清政府在事件中的責任，搞清楚到底是哪些環節鬆了或是法令的不足。如果只推給人力、裝備、工會，不去追究政府的角色和責任，制度就不會有任何的改變，迫在眉睫的問題就不會被解決，悲劇就會一再重演。
民眾若只有菩薩心腸、沒有霹靂手段，只有滿滿的愛心、沒有究責的堅持，就是縱容政府和政客把人禍包裝成天災，等到愛心退潮之後船過水無痕，什麼問題都沒有解決。直到下一次的悲劇發生，同樣的SOP自然又會重新上演。
●作者：單厚之／資深媒體人
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