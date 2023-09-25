陳謙文出獄了！驚《天道》女友人格分裂 不爽當暖男祭出復仇大計
陳謙文在三立8點台劇《天道》本是暖男，卻入監服刑，最近出獄燃起復仇心；林昀希則被靈魂附體，不再膽小自卑，被男友陳謙文認為有人格分裂。陳謙文除了拍戲，最近有時間就做音樂，而且用盡全力，就算有冷言冷語，他還是會繼續做，甚至為劇中女友寫了歌《情歌若響》。對他來說，這就是所謂角色改變到現實中的自己。
記者蔡依庭／綜合報導
陳謙文承認演比較壞或有個性的角色「爽度比較高」，而且不需要演被欺負的狀況，當然是和他私下個性不同，他不愛記仇，很多事過去就算了。不過隨著角色個性，也會影響到自己，「讓我對事情的看法不太一樣，我也變得比較果斷，想做什麼事不會考慮太多。」
林昀希一次演出2個角色，在飾演2個角色時走路的方式不一樣。最近劇中男友陳謙文也發現女友不一樣，甚至懷疑她是人格分裂，所以她在拍攝時就要不停轉換演出方式，很多細節都要仔細注意，特別是說話的聲音有設定，一個聲音像自己，另一個有點娃娃音、Key比較高。
林昀希和陳謙文為了飾演好角色，特別去上九型人格學課程，因為要先了解自己才能塑造角色。林昀希是屬於第六型、陳謙文是屬於第九型，私底下都屬於比較peace的類型。這次是他們首次合作，發現性格其實蠻相近，偏向安逸不會太多反抗。