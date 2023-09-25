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浩子2單字主持外商活動　搭檔吳姍儒傻眼「全程都是我在主持」

▲吳姍儒（左）曾和浩子搭檔主持外商活動，對方只會接2個單字，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
▲吳姍儒（左）曾和浩子搭檔主持外商活動，對方只會接2個單字，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）

記者黃盈容/綜合報導

新生代主持小天后吳姍儒（Sandy），口條流利、反應機靈，一直是許多廠商愛用主持人選。加上她曾去美國留學，英文能力好，更受外商公司青睞。Sandy日前在中天《小明星大跟班》爆料，有次主持外商公司活動，與一個男星搭檔主持，但因活動幾乎中英夾雜，該男星不是「yes」就是「good」，讓Sandy不禁埋怨：「全程都是我在主持！」她也公布該男星身分，就是「浩角翔起」的浩子（謝炘昊）。

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▲Sandy在節目爆料，過去和浩子搭檔主持的爆笑經歷。
▲Sandy在節目爆料，過去和浩子搭檔主持的爆笑經歷。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
Sandy在節目中透露，當時廠商有說會找一個男搭檔，並且被告知全程可能都要用英文或中英互動，英語能力好的Sandy自然也沒在怕，「我就想說沒關係，我就盡量」。到場她才知搭檔是浩子，且一碰面，浩子就直說：「那今天就麻煩妳囉！」

實際上陣後，Sandy每講一句，浩子不是接「yes」就是「good」，2單字撐全場，讓Sandy哭笑不得，哀嚎：「我想說天啊！你要早點講我們可以準備嘛！」

過去，浩子也曾上公視《36題愛上你》談到此事，他說有次接到全英語主持的工作，一上台只有「Hello everybody」就不知道要講什麼，多虧搭檔的女主持人從頭到尾Cover他，令他有種被後輩提攜的感覺，大呼：「感動！」Sandy也在一旁認了，「那一場女主持是我」，十分爆笑。

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