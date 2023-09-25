宮崎駿《蒼鷺與少年》中配讓觀眾傻眼：侮辱專業配音員 評論兩極
日本動畫大師宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》今（25）日公布中文配音，分別由許光漢、曾敬驊聲演「蒼鷺」與少年「真人」，李心潔則一人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」兩角，但消息一出卻立刻被網友噓爆，直言：「謝謝公告，不用特別去影院看了」、「竟然還有出台灣配音版」，覺得台灣片商非常不尊重專業配音員。
記者陳雅蘭／綜合報導
許光漢第一次為動畫獻聲，他也自認是「配音菜鳥」，但配音過程中感到新奇有趣，自己也從中獲益不少，直呼是難得的工作經驗；曾敬驊同樣是首次幫動畫配音，25歲的他擔心聲音缺乏少年感，經過導演多次提醒、教導，才順利完成工作。
該作還未上映，但網友看到中配名單後，直言大幅降低進戲院看片的意願，紛紛表示：「不用特別去影院看了」、「又不是專業配音員了」、「有點不尊重這部動畫...」、「完全在侮辱配音員」、「為什麼是漢（許光漢）？」
除了片商臉書湧入網友指教，PTT也是噓聲連連，「往好處想，至少是找演員來配...」、「很棒，但還是會看日配」、「許光漢everywhere」、「驚呆了，竟然還有出台灣配音版」；有人則認為日配也找來菅田將暉、木村拓哉、柴崎幸等名人、非專業聲優配音，反應兩極。