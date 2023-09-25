周春米法官上身！明揚就是犯罪　她捐一月所得

警消組工會有譜！行政院：盼一個月內完成程序送立院審議

▲社會各界呼籲警消籌組工會，行政院晚間說明將以修法為方向，希望能在一個月內完成程序，並送請立法院進行審議。（圖／記者陳明中攝）
▲社會各界呼籲警消籌組工會，行政院晚間說明將以修法為方向，希望能在一個月內完成程序，並送請立法院進行審議。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

屏東明揚工廠前天發生大火釀嚴重死傷，而長久以來警消工作不僅繁重且極具風險，社會各界也多次呼籲盼政府能讓警消籌組工會。行政院今（25）日晚間聲明指出，院長陳建仁指示秘書長李孟諺與考試院進行商討，會中與考試院達成初步共識，將以修訂《公務人員協會法》為方向，盼以最快速且有效的方式，加強提昇消防員權益保障，希望能在一個月內完成兩院會銜程序，並送請立法院進行審議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院發言人林子倫今日表示，政府對於消防員權益相當重視，自2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計76億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。

林子倫指出，對於消防員各項權益與福利措施，政府也增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。

對於外界呼籲開放消防員籌組工會一事，林子倫指出，政府對於消防員權益相當重視，但因相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態，牽涉層面既深且廣。因此院長陳建仁於上周六指示秘書長李孟諺與考試院進行商討。

林子倫說明，李孟諺會中與考試院達成初步共識，將以修訂《公務人員協會法》為方向，朝向擴大並強化公務人員結社權與協商權為目標，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，盼以最快速且有效的方式，加強提昇消防員權益保障，相關修法兩院希能於一個月內完成兩院會銜程序，並送請立法院進行審議。

林子倫表示，院長陳建仁也指示，維護消防員執勤安全為保障消防員權益核心議題，也是政府未來加強的重點。因消防員執勤危險性、急迫性與災害場址不確定性，有鑑於消防勤務此等特殊性，政府將以研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。

更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。

外界籲警消組工會　陳建仁：能體會警消與家屬訴求、會趕緊處理

明揚董座現身工廠　挨罰240萬「不清楚、沒收到通知單」

影／小隊長獨活內心「強烈罪惡感」　心理師進駐屏東盼減輕痛楚

明揚爆炸釀死！經濟部下令：一、二廠無限期停工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞