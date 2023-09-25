亞運桌球／莊智淵對球王樊振東有所準備 賽後嘆：打得不夠篤定
中華男團今（25）日以0:3的大比分差距輸給中國隊，賽後球隊老將莊智淵在受訪時表示今天打得不夠篤定，但他認為自己對上樊振東一戰應該是有些機會的。也透露目前並沒有太多著墨在個人單項方面，會在團體賽結束後來備戰單打和男雙。
記者黃建霖/杭州報導
賽前莊智淵說要帶著學習的心態來對決強大的中國，今天中華男團也的確好好「上了一課」，以0:3的差距落敗。他表示在場上交手時肯定會有一些感覺，但還是需要回去看看錄像，去研究有哪裡出問題、哪邊可以做得更好。
今天以0:3較大的差距負於樊振東，對於這場比賽的內容和結果，莊智淵說「在賽前還是有佈置一些戰術，整場也覺得有照著程序在執行，但來回上還是比較不夠篤定」。
莊智淵表示，中國隊能走到這個位置肯定實力強勁，但他在賽後還是更希望去總結自己，因為今天其實是有一些機會，但沒有做好。
之後要怎麼去準備單打和男雙？莊智淵表示主要還是用積極的心態去面對，不過之前都在準備團體賽，可能是在明天之後再去備戰。至於怎麼看和林昀儒實戰配合較少的情況，他直言：「就盡力打，因為比賽也沒有太多時間訓練，這也是一開始就知道的，就放開打。」