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杭州亞運「僅7國」派貴賓出席！這2國領袖還是北京派專機載來的

▲杭州亞運舉辦期間，中國國家主席習近平與敘利亞總統阿薩德（左）等首長級國際貴賓會面。（圖／翻攝自新華社）
▲杭州亞運舉辦期間，中國國家主席習近平與敘利亞總統阿薩德（左）等首長級國際貴賓會面。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國在經濟增長放緩之際，砸下2248億元人民幣（9893億台幣）經費承辦杭州亞運，盼能藉此獲得國際優良形象；然而，隨著杭州亞運在9月23日正式開幕，民眾抱怨現場根本看不到煙火、質疑舉辦成本過高的聲浪浮現，就連到場的出席開幕儀式的外國首長也只有寥寥7人，其中敘利亞、東帝汶兩國元首更是北京特別「派專機」接到杭州，引發不少中國網友討論。

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杭州亞運在官方宣傳下，被塑造成一個圍繞「綠色、智能、節儉、文明」的運動盛會，更由中國國家主席習近平親自主持開幕式，主辦單位也聲稱將接待來自多國的貴賓，但在開幕式當天出席的首長級國際貴賓卻只有敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）、東帝汶總理古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）、尼泊爾總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）、科威特王儲麥沙（Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah）、韓國總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里（Johari bin Abdul）與柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）等7人。

不僅如此，這些貴賓當中包含馬來西亞、柬埔寨、韓國、科威特等國實際掌權的領袖如大馬總理安華、柬埔寨總理洪馬內、韓國總統尹錫悅等人也並未到場；中國也特別派專機去東帝汶與敘利亞迎接兩國領導人到杭州，此舉引發中國網友兩派論戰，一方稱北京以中國國航保障敘利亞總統阿塞德安全、也派廈門航空去接「亞洲最窮國家」東帝汶的做法是展現了大國風範，另一派則批杭州亞運只能找來窮國首長與受到外交孤立的流血政權領袖，實在是有些丟臉。

事實上，習近平在杭州亞運期間確實積極與各國造訪貴賓進行外交會晤，其中最讓各界關注的是因殘酷鎮壓民主運動而被國際社會制裁的敘利亞總統阿塞德。過去十多年來，阿薩德幾乎不曾出國訪問，這是因為在2011年敘利亞內戰爆發後，敘利亞在外交上處於孤立地位，阿薩德除了鄰近地區的伊朗、阿聯酋、阿曼和沙烏地阿拉伯等四國外，「出遠門」訪問的只剩俄羅斯。

中國和敘利亞的關係也在這樣的地緣政治條件下建立，2022年敘利亞加入中國的「一帶一路」倡議，今年中國還破例打開了一直不對外開放的靈隱寺正門供阿薩德參觀，習近平更在22日宣布建立中敘戰略夥伴關係，稱「面對充滿不穩定、不確定性的國際形勢，中方願繼續同敘利亞一道努力，堅定相互支持，推進友好合作，共同捍衛國際公平正義」。

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