日本麝香葡萄價格殺到「2字頭」！她一看秒訂3盒 網驚：目前最俗
美味的日本麝香葡萄過去一直給人價格昂貴的刻板印象，但近期價格出現崩跌，在台灣不少通路也能用CP值超高的價格買到。近期更有民眾目睹其價格殺到「2字頭」的情況，讓老饕們忍不住讚嘆：「目前最俗的！」
記者潘毅/綜合報導
有民眾在臉書社團《我是東湖人》上發文分享，自己近期前往一間餅店購物時，突然聽到店員竟然也在推銷麝香葡萄，而價格更是驚人的一串只要299元，讓她忍不住直接出手預購3盒。當事人也貼出店家的宣傳照，上頭寫著日本信州中野麝香葡萄預購價為299元，至26日截止，27日之後恢復為399元。
從《NOWnews》特別整理的麝香葡萄各大通路販售規格跟售價中，可以發現幾乎雪有通路售價都是一串、單盒價格為399元；最便宜的則是全聯福利中心一盒350g特價389元，但也比不上這間餅店推出的「預購方案」。
因此消息曝光後，立刻引發許多老饕驚呼「299是我見過目前最便宜…其他賣場都看到399」、「日本當地一串跌倒剩台幣30-40元耶，看這樣，感覺之後台灣還會降」、「感覺可以試看看了，以前是高價到不敢吃」。
🟡日本麝香葡萄價格為何暴跌？
麝香葡萄過去要價不斐，被視為精品級的水果，無籽還能免剝皮，吃起來相當方便。但今年因為產量爆增、中國進口量下滑、日本境內流通量變多等因素，導致價格暴跌近8成，在日本當地甚至日幣398元（約台幣86元）就能買到。