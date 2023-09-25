環球新左營車站「18週年慶」首波10/5開跑

回歸正常生活後，迎來旅遊、購物熱潮，Global Mall新左營車站今年1至8月業績較去年同期成長超過50%，為迎接週年慶，首波「18週年慶」檔期將於10月5日至18日展開，以歡樂、旅遊為主題，主打「大禮包」多門檻高回饋、點數放大贈、「大FUN送」國外旅遊加碼抽、還有「大樂園」三大特色。而與Hello Kitty聯名推出的各式限量生活小物也是超吸睛。
記者陳美嘉／高雄報導
大禮包祭出四大好康，其中，滿千送百活動最高回饋率上看30%；因應出遊享食高需求，也特別推出指定餐飲單筆消費「美食消費滿500元送50元」；同時還集結超過20家餐飲品牌推18元商品、買一送一、點數加價購等多項超值優惠；此外更加碼回饋會員祭點數放大贈，10月18日會員單筆消費滿1,000元享點數18倍送。
還有加碼推出的「旅遊大FUN送」，10月5日至31日全台八店會員單筆消費滿888元即可參加抽獎，精選多項旅遊好禮，有機會抽中價值高達10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15等。預計週年慶整檔期力拼成長20%。
此外，今年週年慶特別與三麗鷗超萌大明星Hello Kitty合作，以「大樂園」為主題，打造三大全台首度亮相可愛打卡點；同時還推出「Global Mall X Hello Kitty聯名會員禮」，各式限量生活實用小物包含有折疊購物袋、蛋形杯、萬用絨毛零錢包、不鏽鋼杯等。
Global Mall新左營車站還有多家餐飲新櫃登場，包括已開幕、首度進軍百貨的「粥老大」，主打滋味濃郁鮮甜海鮮粥，週年慶期間推點餐贈限量奶酪、加購59元升級套餐；即將於10月初登場的「大阪王將」，開幕首日將推有單筆消費享7折起、開幕首六日指定燒餃子享買一送一。