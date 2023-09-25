華為挑「孟晚舟歸國」2週年發佈新品！不提5G晶片、力推電動轎車

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雖然華為創始人任正非曾簽署公告重申「華為不造車」，但該決策公告有效期為5年且華為從未放棄造車。在這場發佈會上，余承東介紹兩款汽車產品，包含一款將於今年12月發布、號稱「1000萬以內最好的SUV」的問界M9以及「將在各個規格上超越Tesla Model S」的智界S7，中國不少財經媒體也將「華為問界汽車」視為本次秋季發布會的最大亮點。
至於最令外界高度關注的智慧型手機「Mate 60系列」，余承東則在發表會上簡單表示「華為mate 60目前很火」，稱該產品深獲消費者喜愛，正在加班加點緊急生產，也完全未提及麒麟9000s晶片，這令觀看直播的網友也不禁紛紛留言表達困惑「講真這場華為發表會讓很多人都失望了，不但連新麒麟5G 晶片沒有任何提及，甚至也沒有華為Mate 60系列」、「有劉德華為在，不怕沒柴燒！」、「發表會真的一個字都沒提，太低調了！」。
但也有中國網友如同現場高聲歡呼的民眾一般力挺，「沒有講手機，沒講晶片可以理解，手機應該還有其他很多值得說的，不知是出於什麼顧慮」、「不講手機一定是深思熟慮的結果，大家懂得都懂，也不需要過度解讀。」
值得注意的是，華為這次的新品發表會正好選在「華為公主」孟晚舟獲釋、離開加拿大回到中國的兩周年。這款「Mate 60 Pro」被認為是華為受美國制裁後推出第一款5G手機，是否真的採用了突破限制製造出的晶片更掀起大批討論，華為「捲土重來」的態勢也在中美博弈之下令不少中國民眾感到興奮。