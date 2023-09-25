宣布利多！陳建仁：明年托育補助公托調增至7000元

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁指出，為營造友善生養育兒環境，去年8月育兒津貼已提高至5000元，達成總統蔡英文育兒津貼加倍目標，至今年8月底，已累計發給33萬811名未滿2歲兒童，而托育補助也調高至8500元，第2胎、第3胎再持續加碼發放，每月受益人數達4萬8136人，這兩項措施均已從今年1月起取消排富限制，讓所有未滿2歲兒童均受惠。
陳建仁更提到，從明年起將在調高托育補助，送公托由每月5500元增至7000元、準公托由每月8500元增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。同時政府也將投入219億元，於明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5千元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。
在推動長照政策方面，陳建仁表示，政府不僅持續增加各部會經費、擴增服務據點，建構完整服務體系與支付給付系統，也積極布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，更提高對入住住宿式長照機構補助至每人每年最高12萬元，全面回應國人的照顧需求。自去年7月起，截至今年6月的長照給付支付服務人數已超過47萬人，長照需求服務涵蓋率也達76.9%；另為減輕家庭照顧失能長輩的負擔，衛福部及勞動部也決定將對有全日照護或嚴重依賴照護需要的民眾，採取多元認定方式，免經巴氏量表評估得許可聘僱外籍看護工，估計符合條件的受益人數約60萬人。
陳建仁指出，為完備社會安全網，政府除持續推動「強化社會安全網第二期計畫」，以5年投入407億餘元，並補助9821名各類專業人力外，衛福部經檢視近年所發生的不幸事件，為補綴服務的盲點與漏洞，強化身心障礙服務體系的多元性、服務可近性及主動積極性，並改善身心障礙機構工作人員勞動條件，已陳報行政院於9月19日核定「身心障礙照顧服務資源布建計畫（2024-2028年）」，將投入480億餘元，建置多元服務體系，並逐年充實地方政府身心障礙需求評估人員及身心障礙者服務中心人力。
陳建仁表示，為維持國人經濟安全，提升國人薪資水準並因應物價上漲，政府已決定明年度軍公教調薪4%，這是總統蔡英文就任後第3度調增，分別是2018年、2022年及2024年各調增3%、4%及4%，且基本工資連續8年調漲，明年月薪將調升至2萬7470元，時薪調升至183元。另為穩定弱勢民眾生活，政府在疫情期間運用特別預算，加強照顧國民年金保險被保險人276萬餘人，補助其保費二分之一，以及低收入戶等各類弱勢對象約100萬人，加發其生活補助外，自明年1月起，也將依法定機制參照消費者物價指數（CPI）成長率，調高各項社福津貼補助、國民年金給付及老年農民福利津貼約7%，總計逾308萬人受益。
陳建仁指出，台灣將於2026年邁入超高齡社會，為全方位因應各項需求做好準備，行政院已修正「高齡社會白皮書」，並核定「因應超高齡社會對策方案（2023-2026年）」，各部會分4年投入1200億元，由委員會設置專案小組整合督導各機關。近半年來，政委林萬億已密集邀請委員、專家學者及各部會開會研議，持續精進相關作法。他要再次感謝各位社會福利界的專家與代表與會，期盼各位委員持續提供寶貴意見，讓各部會精進落實政策，更加完善福利服務體系，一同打造溫暖而堅韌的臺灣。
隨後，陳建仁在聽取衛福部「有關高齡社會白皮書推動辦理情形」報告後表示，台灣人口結構快速高齡化，老年人口增加，須從產業發展、科技與輔具運用、健康活力促進、友善生活與安全環境、社區互助共融營造、終身學習與人力資源再運用等方面著手，更重要的是，應以政府各項資源與施政為基礎，同時結合產業界、民間組織及社區鄰里資源，才能擴大政策效益。
陳建仁指出，有關委員所提高齡社會白皮書目標設定問題，他會請政委林萬億召開專案小組會議，邀集委員、NPO（非營利組織）、NGO（非政府組織）及有關部會等，就績效目標訂定及年度經費需求進行滾動式檢討，並於協調過程中帶入創新思維，督導權責機關積極推動，盼藉由政府與民間一同攜手合作，使政策順利推展。
針對勞動部「庇護工場之定位挑戰與轉型規劃報告」，陳建仁表示，依據身心障礙者權利公約（CRPD）國際審查委員結論性意見的意旨，庇護性就業的積極意義，在於透過庇護期間的支持訓練與人際互動，協助身心障礙者做好準備，順利銜接回歸社區，避免成為另類安置場所。
陳建仁指出，從勞動部報告顯示，目前國內庇護工場員工以心智障礙者為多數，占85%，53%員工年資超過5年，平均工作年資為7年5個月，且近3年僅有151人能夠轉銜進入一般職場，顯示庇護工場的積極性功能仍有待提升。強調為突破瓶頸，跨部會間的協調一定要再加強，尤其心智障礙者轉銜至一般職場，也包括經濟部管轄工廠，因此除了將經濟部長納入下一屆社福推動委員會的委員名單外，他也責成政委林萬億召開跨部會會議，邀請相關專業委員、企業代表參與，針對庇護工場的定位挑戰及轉型，提出更具體的跨部會解決方案，引導鼓勵民間業者釋出就業機會或職缺，參與建構具備中介性質且有助就業實習準備的友善職場，讓受庇護員工能漸進適性就業並回歸社區。
針對委員提案請政府關注「年輕照顧者」身心健康與生涯發展需求部分，陳建仁表示，政府已投入經費並充實人力，推動「強化社會安全網計畫」、「長照十年計畫2.0」及「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，建置串連完整而綿密的社會安全網，提供弱勢對象及家庭相關服務，請衛福部結合教育部，於「兒童及少年生活狀況」及「各級學校新生入學資料」的調查中，納入相關問題，掌握年輕照顧者的數量、需求及個案狀況，並督導地方政府及各級學校輔導人員，對於年輕照顧者照顧的負擔與身心發展，以及就學、就業等需求，發展建置適當的辨識評估工具及服務流程。
最後陳建仁也責請內政部未來在辦理孝行獎時，對於選拔標準、得獎者具體事蹟及社會影響等，應配合社會環境變遷、多元生活與價值，以及相關政策推動效果等，持續檢討調整，並請政委林萬億督導相關部會，提出解決方案。