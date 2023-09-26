美高階官員將首訪亞美尼亞　重申支持並討論人道援助

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不具名美國官員表示，鮑爾將與亞美尼亞高階官員會面，並「申明美國對亞美尼亞民主、主權、獨立和領土完整的支持，並致力滿足納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的人道主義需求」。
這名官員表示，鮑爾將成為首位前往亞美尼亞的美國國際開發總署署長，他將申明美國與該國的夥伴關係，並「對納卡區的亞美尼亞裔處境表達嚴正關切，並討論化解當地人道主義危機的措施。」
納卡區雖在國際上被認為屬於亞塞拜然，但境內亞美尼亞裔占多數，自1990年代之初以來也實質由亞美尼亞掌控，成為亞美尼亞一塊飛地。亞塞拜然本月19日發動24小時閃擊出兵，迅速突破納卡區亞美尼亞裔分離主義武裝部隊的防線，奪取戰略據點後，迫使分離主義武裝部隊投降。
納卡區領導階層昨天告訴路透社，由於當地12萬亞美尼亞裔民眾不願成為亞塞拜然的一部分，且擔心面臨種族清洗，他們將離開納卡區，前往亞美尼亞。
亞美尼亞政府昨晚表示，已有1050人從納卡區越境進入該國，目前還不清楚當地大部分人口何時會遷移到亞美尼亞。
另據法新社報導，歐洲聯盟（EU）宣布，布魯塞爾明天將接待亞塞拜然和亞美尼亞的高階特使。
歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）透過發言人表示，雙亞特使會議將由米歇爾的首席外交顧問莫杜（Simon Mordue）主持。
除了雙亞代表，歐盟大國德國與法國也將派遣國安顧問與會；歐盟南高加索問題特別代表、愛沙尼亞外交官克拉（Toivo Klaar）也將出席。
明天在布魯塞爾舉行的會議將是衝突爆發之後的首次此類會面，雙亞領導人則訂於下月會晤。
亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）將於10月5日出席在西班牙格拉納達（Granada）舉行的「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。（譯者：施施/核稿：陳正健）1120925