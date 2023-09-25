北韓今起開放外國人依規定入境！中國旅行社陸續推出跟團行程
北韓受新冠疫情影響自2020年1月起封鎖邊境，根據中國官媒《央視》報導，北韓宣布自從9月25日起外國人將可依照規定入境，惟需接受2天的隔離後即可。不少中國旅行社也陸續開放北韓旅行團的預購，不過外界認為在北韓開放的入境順序上，觀光客應被排在困在外國的北韓留學生、商人與外交官等之後。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓在國境封鎖後，官方唯一承認的「外國人入境」僅有今年3月上任的中國駐北韓大使王亞軍，不少因為疫情被擋在國門外的北韓留學生、商人與外交官也迫不及待的想在邊境開放後搭乘火車返鄉。《環球時報》、《中央日報》等中國媒體指出，不少中國旅行社也開始為了觀光客入境而做準備，紛紛開始上架「北韓跟團旅遊」相關產品。
《韓聯社》也提到，像是青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）近期就推出了新義州、平壤等6條旅遊線路以及7種旅遊團，位於中國東北遼寧省丹東市的多間旅行社也開始對中國民眾販售前往北韓旅遊的跟團行程，不過這些旅行社告訴媒體，由於邊境尚未開放，旅客仍無法預訂，但當中國與北韓的邊境重新開放後，就能盡快恢復業務。
在北京販售北韓觀光旅遊的「高麗旅行社」也指出，包含中國在內，這3年半以上被困在外國的北韓留學生、商人、外交官等數千名北韓人，將作為優先入境的對象，除了北韓自己的國民以外，接下來預計將允許外交官、非政府組織（NGO）工作人員等重要人物的入境，最後才是觀光客的入境。