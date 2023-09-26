▲Opel 台灣總代理歐吉汽車與利達租車攜手合作

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OPEL台灣總代理 歐吉汽車致力於提供擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的車款，並同步開拓租賃市場為車迷朋友帶來更多服務選擇，車型包括新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國 SUV GRANDLAND，消費者可依需求租車，賦予旅程更多彈性與活力。與此期間特別推出優惠活動，喜愛德國進口車的朋友們把握機會豐富您的旅程。即日起至11月30日止租賃指定車型即享優惠價，於利達租車臉書按讚即可再享8折特別優惠；此外，還車時如完成指定活動步驟，填寫問券並上傳 3 張與OPEL愛車同框出遊照片及50字心得，經現場人員確認，即可享最低4折驚喜優惠價，即以不到千元開啟OPEL駕馭旅程。欲了解更多OPEL車款租賃價格及優惠活動相關資訊，請洽利達租車官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/lidarent 。
車型
特別優惠價[1]
驚喜優惠價[2]
|Mokka Edition
1,400 元/日
999 元/日
|Mokka Elegance Modern
1,568 元/日
1,299 元/日
|Mokka Elegance (雙色)
1,680 元/日
1,428 元/日
|Grandland GS
2,016 元/日
1,713 元/日
站點
地址
電話
台北濱江站
|台北市中山區濱江街215號
02-2501-9829
新北三重站
|新北市三重區光復路二段162號
02-2278-1173
桃園中山站
|桃園市桃園區中山路 1316 號
03-378-0206
台中龍富站
|台中市南屯區龍富路4段269號
04-2380-7591
台南永康站
|台南市永康區中華路753號
06-202-3388
高雄大中站
|高雄市左營區大中二路60號
07-345-3157