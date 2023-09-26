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Opel 台灣總代理歐吉汽車與利達租車攜手合作

▲Opel 台灣總代理歐吉汽車與利達租車攜手合作
▲Opel 台灣總代理歐吉汽車與利達租車攜手合作

2GameSome - 有車賞

OPEL台灣總代理 歐吉汽車矢志為喜愛德國進口車的消費者帶來充滿活力及絕佳的品牌服務體驗，從多元的產品陣容、售後服務等，全方位提升客戶服務。如今於連假來臨之際，OPEL台灣總代理 歐吉汽車將攜手利達租車，為喜愛德國進口車的朋友們提供OPEL車款短期租車、企業長租和商務用車租賃等服務，以專業、貼心的服務態度，讓車迷朋友們享受出色且便捷的租賃體驗，擁有美好舒適的行車旅程。

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OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「歐吉汽車全力實踐對台灣車迷朋友們的承諾，積極帶來多款暢銷車款為台灣車市注入新的活力，秉持著深耕市場的決心拓展經銷通路，提供消費者優質的購車與服務體驗。如今，歐吉汽車更是看好越發蓬勃的租賃市場，為車迷朋友們的用車體驗增添更多元、便利的用車選擇與服務。」

OPEL台灣總代理 歐吉汽車致力於提供擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的車款，並同步開拓租賃市場為車迷朋友帶來更多服務選擇，車型包括新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國 SUV GRANDLAND，消費者可依需求租車，賦予旅程更多彈性與活力。與此期間特別推出優惠活動，喜愛德國進口車的朋友們把握機會豐富您的旅程。即日起至11月30日止租賃指定車型即享優惠價，於利達租車臉書按讚即可再享8折特別優惠；此外，還車時如完成指定活動步驟，填寫問券並上傳 3 張與OPEL愛車同框出遊照片及50字心得，經現場人員確認，即可享最低4折驚喜優惠價，即以不到千元開啟OPEL駕馭旅程。欲了解更多OPEL車款租賃價格及優惠活動相關資訊，請洽利達租車官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/lidarent

車型

特別優惠價[1]

驚喜優惠價[2]

Mokka Edition

1,400 元/日

999 元/日

Mokka Elegance Modern

1,568 元/日

1,299 元/日

Mokka Elegance (雙色)

1,680 元/日

1,428 元/日

Grandland GS

2,016 元/日

1,713 元/日

 

站點

地址

電話

台北濱江站

台北市中山區濱江街215號

02-2501-9829

新北三重站

新北市三重區光復路二段162號

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台中龍富站

台中市南屯區龍富路4段269號

04-2380-7591

台南永康站

台南市永康區中華路753號

06-202-3388

高雄大中站

高雄市左營區大中二路60號

07-345-3157

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