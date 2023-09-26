炸死34人！烏克蘭稱斃了黑海艦隊指揮官　譏對方「亂跑的無頭雞」

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烏克蘭25日表示，俄羅斯黑海艦隊總部遭到襲擊，有34名軍官因此死亡，包括黑海艦隊指揮官，並補充說有100多名俄羅斯軍人受傷，不過消息尚未獲得俄國軍方證實。
知名智庫戰爭研究所（ISW）則指出，衛星圖像證實烏軍襲擊了黑海艦隊司令部第744通信中心，烏克蘭軍方則表示，22日攻擊行動的目標，是在塞凡堡（Sevastopol）舉行的俄國海軍領導層會議。
烏克蘭國防情報發言人尤索夫（Andrii Yusov）聲稱，俄羅斯正在利用克里米亞作為後勤樞紐，而烏克蘭的最終目標就是解除俄國對克里米亞的非法占領。
烏克蘭海軍發言人普萊滕丘克（Dmytro Pletenchuk）則指出，在黑海艦隊指揮官死亡後，俄國艦艇仍在對烏克蘭發動攻擊，但這些攻擊有如「亂跑的無頭雞」（a chicken running around without a head），因為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）無法控制艦艇在海上的實際運作，必須依靠海軍將領，失去指揮官則讓黑海艦隊的核心機制變得難以運行。
不過報導也提到，目前尚不清楚烏克蘭軍方是如何統計死傷人數的，而且自俄烏戰爭爆發以來，雙方有時都會「誇大」敵人的損失，卻都很少提及自身的實際戰損。
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