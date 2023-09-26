iPhone 15耐用度測試！他「徒手一折」玻璃背蓋秒裂 驚人畫面曝
iPhone 15使用鈦金屬邊框、玻璃機背及超瓷晶盾面板，官方稱耐用度更加提升，開賣後吸引許多果粉搶購。不過，3C YouTube頻道「JerryRigEverything」對iPhone 15 Pro Max進行一系列暴力測試，最終他徒手一折，發現機身玻璃背蓋應聲碎裂，佈滿密密麻麻的裂痕，影片吸引677萬人前來觀看。
記者賴禹妡／綜合報導
蘋果官方指出，iPhone 15 Pro Max配置超瓷晶盾面板玻璃。「JerryRigEverything」23日在YouTube頻道新影片，對iPhone 15 Pro Max進行暴力測試，並分為三種類型「耐磨抗刮測試」、「螢幕加熱測試」、「徒手彎折測試」。
「JerryRigEverything」首先使用不同器具，對手機螢幕進行耐刮測試，最終發現莫氏硬度6H的器具會在面板上留下輕微刮痕，莫氏硬度7H的器具則會刮花螢幕，和多數手機相同。
接著，「JerryRigEverything」拿美工刀在手機不同地方測試，發現鏡頭及背蓋都不會產生刮痕，但鈦金屬邊框與側邊按鈕都會被刮傷，使用砂紙打磨邊框，也會造成側邊機身大幅磨損。
「JerryRigEverything」接著使用打火機加熱iPhone 15 Pro Max的螢幕，持續測試1分鐘都沒有留下任何痕跡，也能自由滑動螢幕，但是使用噴槍測試，不到10秒鐘就在螢幕上產生黃綠色烙印痕跡，側邊機身也被燻黑。
最後則是徒手彎折測試，「JerryRigEverything」橫握iPhone 15 Pro Max，從中間用力一折，不到3秒玻璃背蓋就應聲碎裂，形成密密麻麻的蜘蛛網裂痕。他認為鈦金屬的延展度比起鋁強上5倍，因此才會讓玻璃在受力後更難彎折。
對此，科技媒體《9to5Max》指出，若測試樣本數為1，就不具有任何意義，之前也有發生過類似測試，在多個樣本中獲取不同結果，因此無法確認這次測驗的結果是否準確發生在每一支手機上，有可能只是因為拇指壓力導致玻璃碎裂，而非彎折的動作。