韓國人愛去越南「這地方」！樂天進駐市區 飯店充滿韓國旅客
東南亞各國今年開始復甦觀光業，而越南中部成為近幾年旅客關注的新興旅遊勝地。除了有名的會安和峴港外，位於海岸旁的芽莊成為最新景點，尤其是韓國旅客和俄羅斯旅客最愛造訪之地。芽莊市區有高樓大廈，緊鄰高樓的海岸景觀十分美麗，再加上韓國樂天超市進駐市區，便利性和舒適性兼具，因而擄獲國際旅客的心。
國際中心賴正琳／綜合報導
實際走訪芽莊會發現，許多飯店和度假村內都充滿韓國人，無論是親子家庭、情侶或單人旅遊，許多韓國人會在飯店設施內、芽莊的島嶼上或市區走動。除了大量旅客來芽莊「避冬」，市區也有一整座超大的樂天超市，讓旅客可以放心地採購當地特色伴手禮或民生必需品。另外，越南最有名的咖啡店街景，也可以在芽莊看到，開滿一整條街的便宜咖啡店，吸引旅客前往試喝。
芽莊擁有豐富的島嶼資源，例如珍珠島（NhaTrang-Vin PrealLand）上有著亞洲最大水上樂園，樂園內有刺激的雲霄飛車、水上樂園、西部牛仔槍擊秀表演、美人魚秀及海豚表演、動物園還能接觸紅鶴和長頸鹿，而星巴克、各式美食及韓國樂天集團旗下的速食店也進駐在此，不愁園區內沒有餐飲。
越竹航空在9月20日開通直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，讓台灣旅客可以更方便地抵達度假天堂。