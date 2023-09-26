「假面慈善家」陳在斌陳屍車內！侵吞百萬善款　還身背3條通緝　

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通緝部分，陳在斌遭控在2019年、2020年先後性侵桃園一名酒店小姐及一名傳播妹，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，今年3月在新竹市某摩鐵開毒趴，遇到警方臨檢，意圖逃逸仍被逮捕歸案。
本（9）月24日，警方獲報，民眾稱神岡區光復路351巷高鐵橋下方道路有一輛自小客車停放多時，且車內疑似有男子昏迷，警方到場後破窗，確認男子已死亡多時，根據車內遺留身分證件，確認身分死者是陳在斌，車內留有遺書，經現場檢視，死者無明顯外傷，家屬無意見，報請檢察官相驗後，確定是一氧化碳中毒缺氧窒息而死。
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