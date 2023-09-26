周春米法官上身！明揚就是犯罪　她捐一月所得

「假面慈善家」陳在斌陳屍車內！侵吞百萬善款　還身背3條通緝　

▲「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌（左），被爆出私吞善款，號稱「假面慈善家」，他身背性侵、侵占與毒品等3條通緝罪，今年3月才被警方從汽車旅館逮捕歸案，豈料卻傳出不幸消息，警方24日在台中神岡發現一名男子陳屍車上，經過警方確認，死者為陳在斌。（圖／翻攝臉書）
▲「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌（左），被爆出私吞善款，號稱「假面慈善家」，他身背性侵、侵占與毒品等3條通緝罪，今年3月才被警方從汽車旅館逮捕歸案，豈料卻傳出不幸消息，警方24日在台中神岡發現一名男子陳屍車上，經過警方確認，死者為陳在斌。（圖／翻攝臉書）

記者孫唯容／綜合報導

台灣急難救護協會理事長陳在斌號稱「假面慈善家」，他身背性侵、侵占與毒品等3條通緝罪，今年3月才被警方從汽車旅館逮捕歸案，豈料卻傳出不幸消息，警方24日在台中神岡發現一名男子陳屍車上，經過警方確認，死者為陳在斌。

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陳在斌對外打著台灣急難救護協會理事長的名義，多次在臉書高調募款；2019年，陳在斌替新竹關西一名張姓少年募款，短短2天內就募集619萬，不過他卻沒給張姓少年任何一毛錢，還侵占309萬，新竹地院依業務侵占罪判刑3年，沒收其犯罪所得310萬元；2022年12月份，陳在斌再拍攝一名11歲孩子在靈堂冰櫃前哭喊「媽媽起來」，聲稱竹縣尖石鄉單親媽媽病逝，小孩需要照顧等理由，呼籲民眾募款，不過後續社會局介入後發現，孩子還有父親，且陳在斌提供的帳戶為市警帳號，引發社會議論。

通緝部分，陳在斌遭控在2019年、2020年先後性侵桃園一名酒店小姐及一名傳播妹，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，今年3月在新竹市某摩鐵開毒趴，遇到警方臨檢，意圖逃逸仍被逮捕歸案。

本（9）月24日，警方獲報，民眾稱神岡區光復路351巷高鐵橋下方道路有一輛自小客車停放多時，且車內疑似有男子昏迷，警方到場後破窗，確認男子已死亡多時，根據車內遺留身分證件，確認身分死者是陳在斌，車內留有遺書，經現場檢視，死者無明顯外傷，家屬無意見，報請檢察官相驗後，確定是一氧化碳中毒缺氧窒息而死。

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