安特羅簽腸病毒疫苗代售合約！越南預定2025年上市

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安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒71型疫苗具優異交叉保護力，深具國際市場潛力，上市以來，在台灣的銷售穩定成長，由於安特羅腸病毒疫苗原液生產線，明年底可望從國衛院移回國光生技細胞廠，產量將明顯放大。
張哲瑋表示，為了提前佈局，安特羅自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，經過半年的洽談確認市場需求，最近雙方更進一步完成代理銷售合約簽訂，一旦腸病毒疫苗在越南取得藥證，即可在越南上市。
安特羅腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程；疫苗上市後，已優先保護台灣幼兒免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。安特羅指出，越南為前進東南亞市場的第一站，未來更將目標鎖定一年超過2000萬劑的東南亞各國新生兒市場，同時進一步佈局進入中國大陸市場。
腸病毒為亞洲流行的傳染病，五歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病（hand, foot and mouth disease）及皰疹型咽唊炎（herpangina），高達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。