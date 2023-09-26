425萬顆蛋流向不明！台農蛋品涂萬財30萬交保 低調稱「沒意見」
台農、信興蛋品有425萬顆進口雞蛋流向不明、蛋品不實標示遭高雄市衛生局告發，檢調昨（25）日發動搜索，帶回負責人涂萬財與其媳婦黃女，複訊後檢方認為2人涉嫌偽造文書等罪，無羈押必要，分別諭令30萬元、10萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，今年3月至9月，台農、信興蛋品公司進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其）總計有502.8萬顆，再加上信興蛋品公司購買加工用途蛋326.1萬顆，共有828.9萬顆。
高雄市衛生局表示，調查後，台農、信興兩間公司皆無法提供完整進銷與報廢單據，以合理損耗約15%至20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商數量238萬顆（核有單據）後，蛋品流向不明數量仍高達425萬顆，因此開出1,130萬元罰單，並以虛偽標示、詐欺等罪，告發台農、信興蛋品公司。
檢調昨天發動搜索，晚間9時許，涂萬財及其媳婦、台農蛋品負責人黃女，遭移送高雄地檢署複訊，直到今天凌晨才結束訊問；檢方認被告2人涉嫌刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，今天凌晨分別諭知新台幣30萬元、10萬元交保。涂萬財及黃女兩人交保走出地檢署時，面對媒體詢問是否覺得委屈，涂萬財僅稱「沒有意見」隨即離去。