林智鴻獲AIT推薦 赴美參加IVLP全球領袖人才培訓計畫
高雄市議員林智鴻獲得美國國務院邀請，於美東時間9月25日起參與為期近一個月的美國國務院全球領袖人才培訓計畫（IVLP）。林智鴻表示，將會利用此機會向國際社會訴說台灣追求自由民主價值信念的堅持，同時，也會把民進黨總統候選人賴清德的思維分享給世界友人，讓國際社會更了解台灣正值總統大選的實際現況。
記者郭凱杰／高雄報導
美國國務院全球領袖人才培訓計畫（IVLP）計有來自包括韓國、沙烏地阿拉伯、保加利亞、泰國、黎巴嫩、愛沙托亞、埃及、突尼西亞、克羅埃西亞、黎巴嫩、斯里蘭卡、尼泊爾、巴勒斯坦等近20個國家的領袖代表將針對開放政府的透明度與課責制度進行研討及交流。
林智鴻除感謝AIT美國在台協會推薦以及美國政府邀請，這次計劃將訪問美國眾議院、美國聯邦司法部及五角大廈，也會前往俄亥俄州辛辛那提、佛羅里達州傑克遜維爾、亞利桑那州鳳凰城等城市議會與行政部門進行訪問。
林智鴻表示，參與IVLP與國際人才交流是個難得機會，將會利用此機會向國際社會訴說台灣追求自由民主價值信念的堅持，以及期待與世界做更緊密連結的渴望。同時，也會把民進黨總統候選人賴清德的思維分享給世界友人，讓國際社會更了解台灣正值總統大選的實際現況。